Black Friday, Cyber Monday czy Dzień Singla to jedne z tych dni w roku, kiedy sprzedawcy nastawiają się na największe żniwa - szczególnie z zakupów online, które w czasie pandemii koronawirusa znacznie zyskały na popularności. Jak się jednak okazuje, tegoroczny Czarny Piątek był inny niż zazwyczaj, bo po raz pierwszy w historii rynkowych pomiarów użytkownicy wydali na zakupy mniej niż w roku poprzedzającym.

I choć różnica nie jest ogromna, bo mówimy o 8,9 mld USD, podczas gdy w ubiegłym roku było to 9 mld USD, to dobrze pokazuje pewien trend. Trudno przewidzieć, jak sytuacja będzie wyglądać w przyszłym roku, ale kryzys gospodarczy wywołany pandemią, który spowodował utratę pracy w wielu branżach, ewidentnie przyczynił się do ostrożniejszego zarządzania domowym budżetem. Do tego mamy również problemy w globalnym łańcuchu dostaw, które sprawiły, że duża część produktów była po prostu niedostępna (liczba komunikatów o braku dostępności wzrosła o 124% od stycznia 2020 roku) - wystarczy spojrzeć na karty graficzne czy konsole do gier.



Część specjalistów wskazuje również na fakt, że w tym roku ceny podczas Black Friday nie były tak okazyjne jak zazwyczaj, bo sprzedawcy również mogli pozwolić sobie na mniej, a nie bez znaczenia ma być także znaczne rozciągnięcie okresu promocji. Bo choć z Czarnym Tygodniem mamy do czynienia już od jakiegoś czasu, to w tym roku część sklepów wystartowała z promocjami już w październiku.

Zdjęcie W tym roku wydaliśmy z okazji Black Friday mniej niż przed rokiem / 123RF/PICSEL

Po raz pierwszy w historii Black Friday przynosi odwrócenie trendu wzrostowego poprzednich lat. Kupujący zaczynają podchodzić strategicznie do swoich zakupów prezentowych, kupując upominki dużo wcześniej i stawiając na elastyczność wyboru między najlepszymi ofertami komentuje Vivek Pandya, główny analityk Adobe Digital Insights.

Przy okazji potwierdzają się też opinie rynkowych specjalistów, którzy sugerowali przesiadkę zakupowiczów na smartfony, bo jak podaje Adobe aż 44,4% tegorocznych zakupów zostało wykonanych właśnie w ten sposób, co oznacza wzrost o 10,6% w stosunku do ubiegłego roku. Jeśli zaś chodzi o najpopularniejsze zakupy, to najchętniej kupowaliśmy konsolę Nintendo Switch, gogle VR Meta Quest 2 (wcześniej (Oculus Quest 2) oraz... lalki Barbie.

Co jednak ciekawe, pomimo spadkowego trendu Czarnego Piątku, analitycy wciąż sugerują rekordowe wydatki w całym okresie świątecznym (5-15% wzrost w stosunku do roku poprzedzającego). Ich zdaniem w okresie listopad-grudzień tego roku wydamy na zakupy w sieci ok. 207 mld dolarów.