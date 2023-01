Za pomocą tej technologii sprawił, że... aktorzy patrzą ci prosto w oczy

Na rynku możemy odnaleźć kilka programów, które umożliwiają skorzystanie z technologii utrzymywania kontaktu wzrokowego przez sztuczną inteligencję. Ofertuje ją między innymi FaceTime czy Microsoft Teams. Od niedawna potrafi to także aplikacja NVIDIA Broadcast.

Wideo youtube

Bywają momenty, w których ta funkcja może nam się przydać. To, czy powinniśmy cały czas utrzymywać z kimś kontakt wzrokowy, czy może jednak niektóry stwierdzą, że to bardzo dziwne i niekomfortowe, to inna kwestia — z pewnością niektórzy z ulgą skorzystają z niej przy długich i nużących rozmowach online.

Daniel Hashimoto, specjalista VFX znany z kanału Action Movie Kids, jaki prowadzi na YouTubie, znalazł dla niej nieco bardziej kreatywne zadanie. Chodzi oczywiście o to samo, czyli o utrzymywanie kontaktu wzrokowego, jednak mężczyzna postanowił wykorzystać oprogramowanie NVIDIA Broadcast do sprawienia, że... aktorzy w filmach patrzą nam prosto w oczy. Efekty swojego eksperymentu opublikował na profilu na Twitterze.