Pierwsze wrażenie i unboxing

Już po wyjęciu z pudełka widać, że Navitel RS990 GPS to nie jest zwykły budżetowy rejestrator. Solidna obudowa, duży, 3-calowy ekran IPS i złącze USB-C sprawiają wrażenie sprzętu nowoczesnego. Producent dorzuca akcesoria: uchwyt z taśmą 3M, ładowarkę samochodową i przewód USB. Od razu rzuca się w oczy, że ekran nie jest dotykowy - obsługę przejmują fizyczne przyciski. To nie wada, ale w 2025 roku niektórzy mogą czuć lekki niedosyt. Przejdźmy jednak do konkretów, montażu i pierwszego odpalenia rejestratora.

Montaż w aucie

Navitel RS990 GPS dyskretnie chowa się pod lusterkiem Przemysław Bicki INTERIA.PL

Montaż nie sprawia większych problemów i dla laika będzie to dosłownie kilka minut. Uchwyt na taśmę trzyma się stabilnie, a kamera nie zajmuje dużo miejsca za lusterkiem (tak, dzięki specjalnej obudowie zmieści się schowana pod lusterkiem!). Tylną kamerkę prowadzi się przewodem wzdłuż podsufitki - chwilę pracy, ale efekt schludny. Ważne: urządzenie rejestruje w bardzo wysokiej rozdzielczości, więc warto od razu zainwestować w porządną kartę.

Pierwsze uruchomienie i menu

Po odpaleniu auta rejestrator startuje błyskawicznie. Menu jest proste, po polsku, czytelne. Zaskakuje obecność sterowania głosowego - można wydać komendy w stylu "zrób zdjęcie" czy "włącz nagrywanie" i faktycznie działa to w języku polskim. To wygodne, zwłaszcza gdy ręce zajęte są kierownicą.

GPS łapie dość szybko i od razu widać prędkość na ekranie. Duży plus za wbudowaną bazę fotoradarów (chociaż nie wszystkich) - przy zbliżaniu się do odcinkowego pomiaru czy punktu kontroli urządzenie informuje głosem i sygnałem (dość charakterystycznym).

Jakość nagrań - test w trasie

Za dnia obraz jest ostry jak brzytwa. 4K i 30fps w połączeniu z sensorem Sony STARVIS 2 daje sporo detali - rejestracje aut da się odczytać nie tylko bezpośrednio przed maską, ale też na sąsiednich pasach. Kolory są naturalne, kontrast rozsądny.

Navitel RS990 GPS Przemysław Bicki INTERIA.PL

W nocy RS990 pokazuje to, czego się nie spodziewałem (a nie jest to mój pierwszy rejestrator). STARVIS 2 daje dużą przewagę nad starszymi sensorami - przy słabym oświetleniu widać więcej niż "gołym okiem". Tablice aut odbijające światła są czytelne, a w dobrze oświetlonym mieście nagranie wygląda niemal jak za dnia. Jedynie przy deszczu (dość silnym) albo mocnych reflektorach z przeciwka obraz potrafi się chwilowo prześwietlić, ale to typowe dla tego typu urządzeń.

O ile z przodu dostajemy 4K, to tylna kamera nagrywa już "tylko" w Full HD. Nie ma fajerwerków jak z przednią, ale do odtworzenia przebiegu zdarzenia w zupełności wystarczy.

Navitel RS990 GPS posiada obiektyw, który jest ruchomy i z łatwością ustawimy odpowiedni kadr Przemysław Bicki INTERIA.PL

Funkcje dodatkowe

ADAS ostrzega o zjechaniu z pasa czy ryzyku kolizji. W praktyce - na autostradzie działa sensownie, w mieście potrafi irytować nadwrażliwością.

BSD (martwe pole) to ciekawostka, choć wymaga przyzwyczajenia i odpowiedniego montażu tylnej kamery.

Tryb parkingowy dostępny po podpięciu do stałego zasilania. Sama bateria 500 mAh starcza na krótką chwilę, raczej na bezpieczne zapisanie pliku niż realne monitorowanie całą noc.

Wi-Fi i aplikacja mobilna - łatwy podgląd nagrań i zgrywanie plików bez wyciągania karty. Transfer nie jest błyskawiczny przy 4K, ale wygoda ogromna.

W codziennym użytkowaniu

Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak dyskretnie RS990 pracuje. Wsiadasz, przekręcasz kluczyk i kamera działa. Nie trzeba nic wciskać, nagrywa w pętli, a przy zdarzeniu G-sensor blokuje plik. Ostrzeżenia radarowe naprawdę pomagają, szczególnie na trasach, gdzie łatwo mniej lub bardziej "niechcący" przekroczyć limit.

Plusy odczuwalne w praktyce

Świetna jakość nocna - realnie przydatna.

Duży, czytelny ekran.

Polska obsługa głosowa.

Baza radarów i GPS-informer - w trasie daje spokój ducha.

Regularne aktualizacje od Navitela.

Minusy, które wychodzą po dłuższym teście

Brak dotykowego ekranu trochę spowalnia ustawienia.

Tryb parkingowy bez stałego zasilania praktycznie nie działa.

ADAS czasem zbyt "nadgorliwy" w mieście.

Navitel RS990 GPS Przemysław Bicki INTERIA.PL

Podsumowanie testu

Navitel RS990 GPS to wideorejestrator, który naprawdę potrafi zachwycić jakością nagrań nocnych i bogactwem funkcji. To nie tylko kamera, ale też asystent kierowcy - z radarami, ADAS, BSD i sterowaniem głosowym (fenomen na polskim rynku!). Nie jest idealny, ma swoje drobne minusy, ale w swojej klasie cenowej oferuje bardzo dużo.

Dla kogo?

Dla kierowców, którzy chcą mieć spokój w razie zdarzenia i nie muszą dopłacać do najdroższych marek premium. RS990 daje świetny obraz i sporo "inteligentnych" dodatków, które realnie zwiększają komfort jazdy.

