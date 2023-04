Proces unowocześniania polskiej kolei, to nie tylko inwestycje w zakup i modernizację taboru, ale również projekty infrastrukturalne. Doskonale pokazuje to przykład myjni automatycznej, która powstanie w Krakowie. Jest to szczególnie ważne w kontekście planów naszego narodowego przewoźnika, który w kolejnych latach zamierza systematycznie rozszerzać swoją ofertę, a tym samym powiększać flotę pociągów. Nowoczesne stacje postojowe pozwolą utrzymać wysoki poziom obsługi technicznej pojazdów, co przybliży nas do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, dostępna i ekologiczna kolej.

podkreślił Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.