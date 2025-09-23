AirFryer? Sprawdzam!
Millenialsi i Gen-z pokochali to urządzenie! Pozwala na co dzień szybciej i zdrowiej gotować, nie tracąc przy tym smaku ulubionych potraw oraz przekąsek.
W programie Make Life Smarter nie tylko przetestowaliśmy możliwości AirFryera Philips Ovi Smart 2.0, ale także zdradziliśmy przydatne triki, wskazaliśmy na mniej oczywiste funkcje i udogodnienia, które usprawniają pracę w kuchni. Sprawdźcie sami, jak to wielofunkcyjne urządzenie poradziło sobie z wypiekami!
Materiał promocyjny