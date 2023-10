Nowy lek na odchudzanie skuteczniejszy niż rozsławiony Ozempic?

Co więcej, tyrzepatid wpłynął również pozytywnie na ogólne samopoczucie pacjentów, a wyniki badań wykazały znaczną poprawę takich parametrów zdrowotnych jak poziom cukru we krwi, cholesterol oraz ciśnienie krwi. Okazuje się, że tyrzepatid może stanowić niezwykle skuteczną metodę leczenia i kontroli masy ciała oraz powiązanych z tym powikłań zdrowotnych.

Jak działa tyrzepatid

Tyrzepatid to rodzaj leku znanego jako agonista GLP-1. Działa on w taki sposób, że naśladuje naturalnie występujący w organizmie hormon zwany peptydem, który wpływa na określone receptory hormonalne odpowiedzialne za uczucie głodu i sytości. Naśladuje również hormon GIP, co wpływa na regulacje poziomu insuliny.

W badaniu wzięło udział prawie 600 osób ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością. Początkowo uczestnicy poddani zostali 12-miesięcznej fazie utraty wagi bez dodatkowych stymulantów w postaci leków wspomagających odchudzanie. Pacjenci musieli przestrzegać rygorystycznych strategii związanych ze stylem życia i żywieniem. W tym okresie odnotowano spadek około 7 procent masy ciała u większości z nich.

Następnie podzieleni zostali na dwie grupy, jedna dostawała maksymalną dawkę tyrzepatidu, druga placebo. Pod koniec okresu badania, osoby przyjmujące lek straciły średnio dodatkowo 18,4 procent masy ciała. Dla porównania grupa placebo przybrała na wadze około 2,5 procent. Wyniki uzyskane z pomocą leku są porównywalne z tymi, jakie uzyskują pacjenci po zabiegach rękawowej resekcji żołądka.

Tirzepatid może stanowić bezpieczną i wysoce skuteczną alternatywę dla operacji u niektórych osób z ciężką otyłością. Stwierdził w komunikacie prasowym Thomas Wadden, główny autor badania.

Jednak jak każdy lek, tak i tyrzepatid wykazuj pewne skutki uboczne związane z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi. Najczęstszymi objawami niepożądanymi zgłaszanymi przez badanych były nudności, biegunka, zaparcia oraz wymioty. Jednak podobne skutki uboczne wykazują leki zawierające semaglutyd. Obecnie tyrzepatid jest dostępny jako lek na cukrzycę, jednak czeka na zatwierdzenia przez FDA, by mógł być również sprzedawany osobom cierpiącym na nadwagę i otyłość.