Miał leczyć cukrzycę i odchudzać. Wywołuje myśli samobójcze

Co warto podkreślić, chociaż leki te są coraz częściej stosowane, głównie w celu utraty zbędnych kilogramów, co prowadzi do przewlekłych niedoborów rynkowych, mają naprawdę bogatą listę możliwych skutków ubocznych, na której znajdziemy nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunkę czy zapalenie trzustki, a do tego szybka utrata wagi może prowadzić do utraty kolagenu i elastyny przez skórę, powodując coś, co magazyn Vogue nazwał wychudzoną "twarzą Ozempic".



Ciemna strona Ozempicu

Jak zauważa EMA, zachowania samobójcze nie są jednak wymienione jako efekt uboczny w drukach informacyjnych leków w Unii Europejskiej. Niemniej informacje dotyczące przepisywania leku Saxenda w USA obejmują zalecenie monitorowania pacjentów pod kątem depresji lub myśli samobójczych oraz odstawienia leku w przypadku wystąpienia objawów, bo podczas badań klinicznych dziewięciu z 3300 pacjentów zgłaszało takie działania niepożądane.



Niczego podobnego nie znajdziemy w opisie Ozempicu, ale już ulotka Wegovy zwraca uwagę, że w badaniach klinicznych z innymi produktami do kontroli wagi zgłaszano zachowania i myśli samobójcze, zalecając monitorowanie pacjentów pod kątem depresji, myśli lub zachowań samobójczych lub wszelkich nietypowych zmian nastroju lub zachowania.

Mówiąc krótko, wiele wskazuje na to, że chociaż producenci zdają sobie sprawę z możliwych myśli samobójczych czy o samookaleczeniu, to mogli błędnie ocenić częstotliwość ich występowania u osób stosujących leki wykorzystujące semaglutyd czy liraglutyd. Więcej dowiemy się jednak po badaniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków, a w międzyczasie warto przypomnieć, że po zgodzie wydanej przez EMA, decyzję o dopuszczeniu Wegovy do użytku podjęła Wielka Brytania, a całkiem niedawno pojawiły się też badania sugerujące, że semaglutyd może chronić przed demencją.