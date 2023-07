Jest zielony i włochaty. To... język pewnego 64-letniego palacza

Wyobraźcie sobie tylko, że pewnego dnia budzicie się, myjecie zęby i orientujecie się, że wasz język jest zielony i włochaty... tak właśnie było w przypadku pewnego mężczyzny z Ohio, którego przypadłość została opisana na łamach The New England Journal of Medicine. No dobrze, może i jego język nie zmienił koloru i faktury w ciągu jednej nocy, ale wyglądał w taki właśnie sposób za sprawą choroby zwanej językiem włochatym.



Włochaty język? To prawdziwa choroba

To schorzenie, w przebiegu którego na języku pojawia się plama substancji podobnych do włosów - co ciekawe jest ono nieszkodliwe, bezbolesne i wynika zwykle z gromadzenia się martwych komórek na zawierających kubki smakowe brodawkach na powierzchni języka. Brodawki mogą być zabarwione przez bakterie, drożdże, tytoń, żywność lub inne substancje, co może powodować pojawienie się różnych kolorów na języku: brązowego, beżowego, żółtego, białego czy właśnie zielonego.

Zdjęcie To niestety nie jest Photoshop. Jego język wyglądał tak przez dwa tygodnie / New England Journal of Medicine / domena publiczna

Przyczyna? Najczęściej palenie tytoniu, nadmierne spożycie kawy czy czarnej herbaty, stosowanie leków (głównie antybiotyków) i zła higiena jamy ustnej. A w przypadku opisywanego 64-latka nałożyły się nawet dwie, a mianowicie mężczyzna jest palaczem, a do tego przeszedł kurację antybiotykową w celu wyleczenia infekcji przyzębia na kilka tygodni przed rozwojem choroby języka.



Uwaga, to dość powszechna choroba!

Lekarze zalecili mu dbanie o higienę jamy ustnej poprzez regularne szczotkowanie języka oraz rzucenie palenia - mężczyzna posłuchał pierwszej części rady, ale nie rzucił palenia. Na szczęście jego stan nie był poważny, więc wkrótce po postawieniu diagnozy wydłużone nitkowate brodawki i zielony kolor języka zniknęły, a jama ustna mężczyzny wróciła do normy.

Co jednak warto podkreślić, włochaty język w zielonym kolorze może przytrafić się każdemu z nas, bo jak informuje American Academy of Oral Medicine, jest to dość powszechna choroba, która występuje u ok. 13 proc. populacji (może pojawić się w każdym wieku, ale częściej występuje u osób starszych, szczególnie mężczyzn). I chociaż najczęściej nie jest groźna dla zdrowia, to powoduje duży dyskomfort estetyczny i warto skonsultować się z lekarzem.