Tak, to jest przezroczysta mysz! I przynosi rewolucję w leczeniu raka

A że nowe leki najczęściej w pierwszej kolejności testowane są na myszach, to zdaniem naukowców możemy mieć do czynienia z rewolucją. Jak przekonuje Cancer Research UK, cytowane przez BBC News, nowa technika ma "bogaty potencjał". Wszystko dlatego, że jest w stanie ujawnić znacznie więcej szczegółów niż dotychczas stosowane techniki skanowania, a do tego pozwala badać choroby w kontekście całego organizmu, co daje lepsze zrozumienie wpływu różnych leków i metod leczenia.

Nowe technika pozwala wykrywać najmniejsze nawet zmiany

W jednym z pierwszych testów zespół wykrył guzy nowotworowe w pierwszych stadiach powstawania, czyli tak małe, że niedostrzegalne dla innych technik obrazowania. Zdaniem autora badań to kluczowe, bo wtedy podczas badań lekarze będą w stanie określić, czy leki przeciwnowotworowe faktycznie wyeliminowały wszystkie komórki rakowe:



Skanowanie MRI i PET wykazałoby tylko duże guzy. Nasze pokazują guzy w pojedynczej komórce. Obecne leki przedłużają życie o kilka lat, a potem rak wraca. To dlatego, że proces rozwoju nigdy nie obejmował eliminacji tych małych guzów, które nigdy nie były widoczne.

Zdjęcie Klasyczna metoda skanowania (u góry) vs metoda prod. Erturka (na dole) / ALI ERTURK/NATURE / domena publiczna

Warto jednak dodać, że opisane w Nature Biotechnology zastosowanie w terapii nowotworowej to tylko jeden z wielu obszarów (eksperci mówią nawet o tysiącach!), gdzie można wykorzystać nową technikę skanowania w celu ulepszenia badań medycznych - może po prostu umożliwić naukowcom zobaczenie rzeczy, których nigdy wcześniej nie widzieli.

Co więcej, choć badania na myszach są często punktem wyjścia analiz procesów zachodzących w organizmie człowieka, to zdaniem autorów nowej metody można użyć na dowolnych zwierzętach - ba, można go również wykorzystać do uczynienia ludzkich tkanek i narządów przezroczystymi, aby lepiej poznać zachodzący w nich zmiany.