New Glenn miał polecieć wcześniej, ale pogoda - zarówno ta ziemska, jak i kosmiczna - miała inne plany. Niedzielny start pokrzyżowały warunki atmosferyczne na Florydzie, środowy wstrzymano z kolei przez "silnie podwyższoną aktywność słoneczną", co mogło zagrozić instrumentom NASA. Wczoraj również było nerwowo, ale o 15:55 czasu lokalnego rakieta wystartowała z Cape Canaveral na Florydzie, a kilka minut później jej booster powrócił na Ziemię i wylądował na specjalnie przygotowanej platformie.

ESCAPADE: Mars czeka na bliźniacze sondy

Do tej pory jedynie SpaceX zdołał dokonać takiego manewru z rakietą klasy orbitalnej, więc w mediach społecznościowych posypały się gratulacje. W tym od Jareda Isaacmana, znanego sprzymierzeńca Elona Muska, którego prezydent Donald Trump niedawno ponownie nominował na stanowisko szefa NASA i samego głównego konkurenta, choć ten był mocno oszczędny w słowach: "Gratulacje @JeffBezos i zespół @BlueOrigin!" - napisał na X.

Rozwiń

Na pokładzie rakiety Blue Origin znalazły się dwie sondy NASA, "Blue" i "Gold", które do 2026 roku pozostaną na "łagodnej bezpiecznej orbicie parkingowej", gdzie będą zbierać dane o pogodzie kosmicznej wokół naszej planety.

Następnie, gdy Ziemia i Mars ustawią się w korzystnej konfiguracji, wykorzystają asystę grawitacyjną i ruszą w stronę Czerwonej Planety, gdzie planowo mają dotrzeć w 2027 roku. Jak przekonują eksperci, tego typu starty mogą pozwolić na częstsze misje w przyszłości, ponieważ mogą być realizowane poza klasycznym oknem bezpośredniego ustawienia Ziemi i Marsa, które występuje mniej więcej raz na dwa lata.

Rozwiń

Kosmiczny biznes zaczyna się opłacać

Przypomnijmy, że pierwszy lot rakiety New Glenn, który odbył się w styczniu, był sukcesem tylko połowicznym - ładunek dotarł na orbitę, ale booster przeznaczony do wielokrotnych startów przepadł w oceanie. A to duży problem, bo podbój kosmosu jest drogi i trudno osiągnąć rentowność, jeśli pierwszy stopień za każdym razem kończy żywot na dnie Atlantyku. Tym razem Jeff Bezos może jednak otwierać szampana i świętować krok w stronę realnej konkurencji ze SpaceX.

Wystrzel, wyląduj, powtórz - to zaczyna się dziś

Przypomnijmy, że New Glenn jest efektem wieloletniej pracy Blue Origin. To dwustopniowa konstrukcja z boosterem wielokrotnego użytku, który po starcie wraca na specjalne stanowisko. Rakieta mierzy aż 98 metrów wysokości, jej booster jest wyposażony w siedem silników BE-4, a drugi stopień w dwa silniki BE-3U. Taka konfiguracja ma pozwolić na wynoszenie na niską orbitę okołoziemską ładunków o masie do 45 ton i 13-tonowych w przypadku dalszych misji.

Zobacz również: Nauka Astronomowie po raz pierwszy zaobserwowali koronalny wyrzut masy z innej gwiazdy Dawid Długosz

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkrycia © 2025 Associated Press