Premiera GPT-5, która odbyła się w sierpniu 2025 roku, miała być kamieniem milowym w rozwoju sztucznej inteligencji, obiecując rewolucyjne zdolności rozumowania i kreatywności. Zamiast entuzjazmu, model spotkał się z falą krytyki, która wstrząsnęła pozycją OpenAI na rynku. Użytkownicy skarżyli się na zbyt techniczny język odpowiedzi, częste halucynacje i brak empatii w interakcjach, co sprawiło, że narzędzie wydawało się zimne i nieprzystępne.

CEO firmy, Sam Altman, musiał publicznie przeprosić, przyznając, że "całkowicie zawaliliśmy" nową odsłonę narzędzia, co stało się jednym z największych kryzysów w historii ChatGPT. Ten falstart nie tylko podkopał zaufanie milionów użytkowników, ale też ujawnił szersze problemy z pośpiesznym wdrażaniem innowacji w branży AI.

Niespodziewany debiut ChatGPT-5.1

Głównym źródłem kontrowersji było nagłe usunięcie starszych modeli, takich jak GPT-4o, co zmusiło wszystkich do przesiadki na GPT-5 bez okresu przejściowego. Deweloperzy i firmy zależne od API OpenAI zgłaszali chaos. Często pojawiały się nieoczekiwane błędy w aplikacjach i frustrujące halucynacje w kontekście produkcyjnym, takie jak serwowanie fałszywych informacji w obsłudze klienta.

Społeczność na platformach jak Reddit oskarżała firmę o ignorowanie opinii użytkowników, podkreślając, że model, choć technicznie zaawansowany, nie sprostał oczekiwaniom co do użyteczności codziennej. Krytycy, w tym analitycy z serwisu Ars Technica, określili to jako "jedną z najbardziej intensywnych rewolt użytkowników w historii ChatGPT", co zmusiło OpenAI do szybkich emisji łatek w ciągu zaledwie 24 godzin po premierze.

ChatGPT-5.1 zaskakuje przyjaznością i otwartością na zmiany

OpenAI szybko wyciągnęło wnioski, traktując kryzys jako okazję do refleksji nad etyką wdrażania AI. Altman w wywiadach podkreślał potrzebę lepszego balansu między innowacją a stabilnością, a firma zainwestowała w analizę milionów interakcji, by zrozumieć, dlaczego GPT-5 wydawał się "zbyt robotyczny".

Lekcje z tego wydarzenia stały się ważnym aspektem badawczym dla branży tech. Ilustrowało to bowiem zwiększone ryzyka budowania biznesu na niestabilnych platformach i zwiększyło znaczenie testów beta z szerszą grupą użytkowników. W efekcie, OpenAI zapowiedziało zmiany w polityce aktualizacji, obiecując więcej transparentności i opcji personalizacji, co miało zapobiec podobnym wpadkom w przyszłości.

Sami sprawdzcie nowe możliwości GPT-5.1

W odpowiedzi na te wyzwania, zaledwie kilka miesięcy później, czyli w połowie listopada, OpenAI ogłosiło GPT-5.1, wersję, która nie tylko podnosi inteligencję modelu, ale przede wszystkim czyni go "cieplejszym" i bardziej ludzkim w rozmowie. Dostępne warianty to GPT-5.1 Instant, skupiony na codziennych interakcjach, oraz GPT-5.1 Thinking, zoptymalizowany pod złożone zadania.

Firma wprowadziła osiem nowych "osobowości", od empatycznego przyjaciela po profesjonalnego mentora, pozwalając użytkownikom na personalizację tonu. Ten zabieg ma uczynić AI bardziej przyjaznym i emocjonalnie świadomym. Te ulepszenia, oparte na informacjach od użytkowników z GPT-5, obiecują szybsze odpowiedzi na proste zapytania i głębsze rozumowanie w trudnych scenariuszach, przy jednoczesnym zachowaniu klarowności.

GPT-5.1 może być przełomem, który odbuduje reputację OpenAI, ale wyzwania pozostają. Dziennikarze z serwisów The Verge i VentureBeat wskazują, że choć model jest teraz "bardziej konwersacyjny i ludzki", to nadal budzi obawy co do prywatności danych używanych do trenowania tych osobowości. Miejmy nadzieję, że niebawem pojawi się więcej informacji na najważniejsze pytania, które dziś stawiają użytkownicy. Tymczasem już teraz każdy może sprawdzić GPT-5.1 we własnym zakresie i przekonać się, czy rzeczywiście model jest bardziej przyjazny w użytku.

