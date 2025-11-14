RegioJet to czeski przewoźnik, który wiąże z Polską ambitne plany. Na razie pociągi przewoźnika kursują po kraju tylko na jednej trasie. Na dniach zostanie tam skierowany druga para. Bilety na przejazd oferowane są w bardzo atrakcyjnych cenach.

Druga para pociągów RegioJet na trasie Warszawa - Kraków

RegioJet poinformował, że już w najbliższy poniedziałek 17 listopada kieruje na trasę Warszawa - Kraków drugą parę pociągów. Będzie ona odpowiadać za dwa połączenia i są to:

Odjazd z dworca Kraków Główny o 5:14 i przyjazd do stacji Warszawa Gdańska o 7:59.

Odjazd ze stacji Warszawa Gdańska o 12:02 i przyjazd do Krakowa Głównego o 15:17 z postojem w Zawierciu (13:58 - 14:05).

Poranny pociąg to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują dotrzeć do Warszawy przed 9:00 rano – w podróży na spotkania biznesowe, w celach urzędowych czy na zajęcia na uczelni. Naszym pasażerom oferujemy maksymalny komfort, dużo przestrzeni do pracy i odpoczynku oraz nasze popularne usługi, w tym – pyszną kawę gratis

Obecnie pociąg RegioJet odjeżdża z Krakowa o godzinie 9:09. Natomiast z Warszawy (Wschodniej) w kierunku przeciwnym o godzinie 14:04.

Bilety na pociągi RegioJet w atrakcyjnych cenach

Połączenie Warszawa - Kraków jest programem pilotażowym RegioJet, gdzie przewoźnik chce m.in. zbudować wśród podróżnych markę i rozpoznawalność. Bilety na pociągi kursujące po tej trasie oferowane są w bardzo atrakcyjnych cenach zaczynających się od zaledwie 9 złotych. Ta promocja nadal ma obowiązywać dla drugiej pary uruchamianej w poniedziałek i potrwa do 13 grudnia.

Pasażerowie wybierający pociągi RegioJet mają do wyboru cztery klasy. Trzy drugie i są to Low Cost, Standard oraz Relax. Natomiast w pierwszej klasie jest to Business, gdzie znajdują się przestronne fotele umieszczone w czteroosobowych przedziałach. We wszystkich klasach dostępne jest Wi-Fi.

Dalsza ekspansja pociągów RegioJet w Polsce planowana jest na przyszły rok. Przewoźnik ma ambitne plany i planuje obsługiwać więcej tras.

