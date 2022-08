Rtęć już dawno została uznana za wyjątkowo niebezpieczny pierwiastek, którego stosowanie w przemyśle jest ograniczane od lat.

W Unii Europejskiej obowiązują nawet specjalne przepisy ograniczających jej zastosowanie w bateriach, lampach czy innych urządzeniach.

Powód jest prosty: rtęć to rasowy zabójca ludzi i zwierząt, a także metal, który trwale zanieczyszcza środowisko.

Robi to podstępnie, bo może atakować poprzez np. powietrze. Wystarczy, że spalamy węgiel, a uwalniamy związki rtęci. W Polsce występuje największa w Europie emisja rtęci do atmosfery - 14,9 ton rocznie, z czego 9 ton to efekt spalania węgla.

Zdjęcie Jednym z głównych winowajców zatrucia powietrza rtęcią jest proces spalania węgla (w celu uzyskania energii elektrycznej). W naszym kraju ponad 90% energii elektrycznej uzyskuje się właśnie tą drogą – 59% z węgla kamiennego, 34%z węgla brunatnego.

Na rtęć musimy bardzo uważać i warto przypomnieć listę produktów, które mogą ją zawierać.



ryby morskie, szczególnie duże i drapieżne

plomby amalgamatowe (obecnie już stopniowo wycofywane z użycia)

lampy fluorescencyjne

żarówki energooszczędne

termostaty starego typu

termometry rtęciowe (mimo że w Unii Europejskiej zakazano ich sprzedaży, zdarza się, że trafiają na rynek z Chin)

stare farby, w których rtęć miała działać przeciwgrzybicznie i zapobiegać powstawaniu pleśni

stare baterie do aparatów słuchowych

Zdjęcie Rtęć jest jednym z najbardziej toksycznych pierwiastków. Jej sposób przenikania do organizmu czynią z niej bardzo niebezpiecznego przeciwnika. / 123RF/PICSEL

Rtęć przenika i atakuje wszystko

Aby zrozumieć niszczycielską siłę rtęci w zabijaniu żywych organizmów, warto poznać metodę jej działania. Ma ona zdolność łatwego przemieszczania się między wodą, powietrzem i glebą. Potem dochodzi do zjawiska tzw. metylacji, czyli rtęć przekształca się z formy nieorganicznej w organiczną, która zawiera atomy węgla. W ten sposób staje się jeszcze łatwiej wchłaniana przez żywe organizmy. Już jako "metylortęć" przedostaje się do mózgu, a w przypadku kobiet w ciąży przenika przez łożysko do krwi płodu. Potem zaczyna się gromadzić w najważniejszych organach, jak mózg, serce, wątroba i nerki. I zaczyna zabijać.





Zdjęcie Nagłe zmęczenie, kłopoty z koncentracją, ból mięśni i głowy, pocenie się - to oznaki, że mogło dojść do zatrucia rtęcią / 123RF/PICSEL

Jeśli ktoś przyjmie nawet małe dawki rtęci powinien natychmiast zgłosić się do lekarza. Poniżej lista objawów zatrucia rtęcią, które powinny nas zaniepokoić.



nagłe osłabienie

ból głowy

drętwienie kończyn

fioletowe zabarwienie dziąseł

wypadanie zębów

zaburzenia pamięci

kłopoty z koncentracją

Jeśli dojdzie do ostrego zatrucia rtęcią po przyjęciu dużej dawki tego zabójczego pierwiastka, wtedy pojawiają się jeszcze inne objawy.



wysypka

nadmierne pocenie się

drgawki

rozdrażnienie

bezsenność

jadłowstręt

Zdjęcie Rtęć potrafi atakować kilka organów człowieka jednocześnie. Jej usunięcie z organizmu jest bardzo trudne. / 123RF/PICSEL

Zmiany wywołane w żywym organizmie po przyjęciu rtęci mogą być nieodwracalne i niestety często prowadzą do śmierci. Narażony jest przede wszystkim układ nerwowy człowieka, ale rtęć ma również właściwości rakotwórcze. To właśnie ten intrygujący, płynny metal jest odpowiedzialny za wiele przypadków raka mózgu.



Czytaj w Zielonej Interii: Niemcy wykryli w zatrutej Odrze rtęć. Gigantyczne ilości

Jak uniknąć zatrucia rtęcią?

Zatrucia rzek czy jezior rtęcią na szczęście zdarzają się ekstremalnie rzadko, gdyż przedsiębiorcy wiedząc o wyjątkowej szkodliwości tego pierwiastka muszą stosować specjalne procedury bezpieczeństwa. Ostatnie zatrucie rtęcią Odry jest wręcz niewyobrażalne i nawet trudno oszacować konsekwencje, jakie może mieć dla środowiska. Poniżej kilka prostych porad, jak uniknąć zatrucia rtęcią i zachować w ten sposób zdrowie i życie.



unikaj jedzenia dużych ryb, zwłaszcza drapieżnych

wystrzegaj się jedzenia dużych kawałków białego tuńczyka (według naukowców najwięcej rtęci zawierają konserwy rybne właśnie z białym tuńczykiem)

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj do śmieci produktów zawierających rtęć (stare termometry, świetlówki, żarówki energooszczędne itp.). Zanoś je do specjalnych pojemników w sklepach, aby nie trafiły na zwykły śmietnik

wybieraj plomby do zębów, które nie zawierają rtęci (amalgamat)

jedz żywność zawierającą selen, bo on ma zdolność wiązania rtęci. Zawierają go m.in. jajka, kasza gryczana, kakao, soczewica czy orzechy brazylijskie

Zatrucie środowiska naturalnego rtęcią występuje najczęściej w tych krajach, w których spala się węgiel. W Unii Europejskiej z roku na rok zanieczyszczenie powietrza związkami rtęci się zmniejsza. Tragiczna sytuacja jest w takich krajach jak Indie czy Chiny, gdzie większość energii elektrycznej uzyskuje się ze spalania węgla. Rosnąca liczba osób upośledzonych umysłowo lub chorych na nowotwory w tych krajach to właśnie efekt działania rtęci - cichego, bezwzględnego zabójcy i wielkiego "przyjaciela" węgla.