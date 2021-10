Statyny a koronawirus. Lek na cholesterol obniża ryzyko śmierci na COVID-19?

Ekipa naukowców z Karolinska Institutet w Szwecji opublikowała na łamach wydawnictwa “BMJ" (znanego wcześniej pod nazwą "British Medical Journal") wyniki swoich badań na temat ryzyka śmierci z powodu COVID-19 u pacjentów przyjmujących regularnie statyny.

Statyny to inhibitory reduktazy HMG-CoA, a mówiąc prościej, leki stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Miliony osób na całym świecie zażywają je właśnie z powodu tego powodu.

Statyny a COVID-19: 12 proc. niższe ryzyko śmierci

Ale jak sugerują badacze ze Szwecji statyny mogą także wspomagać leczenie COVID-19, a przynajmniej obniżyć ryzyko śmierci osób zakażonych koronawirusem z ciężkimi objawami.

Hipoteza mówiąca o tym, że leki na cholesterol mogą być stosowane w celu złagodzenia ostrego przebiegu COVID-19 została wysnuta na podstawie ich zdolności do minimalizowania stanów zapalnych i krzepnięcia krwi, a to właśnie należą między innymi do grupy ciężkich objawów choroby wywołanej SARS-CoV-2.

Naukowcy przeanalizowali dane medyczne dotyczące 963 876 osób po 45. roku życia przyjętych do szpitali w Szwecji pomiędzy 1 marca 2020 a 11 listopada 2020. 2545 z nich zmarło w tym czasie z powodu COVID-19. Badacze sprawdzili, jak wielu z nich przyjmowało statyny.

Naukowcy jasno o statynach i koronawirusie

W analizie wzięto pod uwagę inne schorzenia, ogólny stan zdrowia pacjentów i inne czynniki, które mogły przyczynić się do ich śmierci. Ostatecznie ustalono, że ryzyko śmierci osób z COVID-19, które leczyły się statynami jest o 12 proc. niższe niż w przypadku osób, które nie zażywały inhibitorów reduktazy HMG-CoA.

Czy to oznacza, że statyny mogą być lekiem na COVID-19? Naukowcy z Karolinska Institutet mówią jasno: nie. Podkreślają w swoim raporcie, że wyniki ich obliczeń nie świadczą o tym, że należy stosować te medykamenty w przypadku ostrego przebiegu zakażenia koronawirusem.

Ich zdaniem sprawa wymaga dalszych testów na innych grupach. Jedyną dobrą i pewną wiadomością jest to, że jeśli ktoś zażywa statyny i zachoruje na COVID-19, to leki nie zaostrzą przebiegu choroby, a jest szansa, że nawet go złagodzą.