W peruwiańskiej dżungli odkryto nowego wirusa. Zainfekował już człowieka

W Peru specjaliści udokumentowali nieznanego do tej pory wirusa, który wywołuje chorobę podobną do gorączki denga, czy do malarii. Badacze sugerują, że mógł powstać w wyniku genetycznej rekombinacji innych wirusów.

Zdjęcie Nieznany wirus może krążyć w peruwiańskiej dżungli (zdjęcie ilustracyjne) / lightfieldstudios / 123RF/PICSEL