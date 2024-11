Brytyjskie superpociski manewrujące Storm Shadow spadły na miejscowość Zielony Gaj w obwodzie kurskim, w którym znajdują się bardzo ważne dla rosyjskiej armii podziemne zakłady produkcji i składowania pocisków dla artylerii i systemów obrony powietrznej. To pierwszy atak na terytorium Rosji brytyjskimi pociskami od czasu wybuchu wojny. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że ukraińska armia wykorzysta pociski ATACMS i Storm Shadow w swojej walce z Rosją.

Ukraina od dawna zabiegała o zielone światło na użycie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. To marzenie spełniło się dopiero w 1000 dniu wojny. Pociski ATACMS i Storm Shadow zapewnią ukraińskiej armii możliwość zniszczenia składów amunicji i samolotów, które zrzucają bomby szybujące na ukraińskie miasta.

Obecnie armia Kremla na masową skalę używa potężnych bomb lotniczych FAB/KAB do ataków na ukraińskie pozycje na linii frontu oraz na miasta. Armia Kijowa dotychczas nie miała możliwości skutecznych ataków na rosyjskie lotniska i składy amunicji. Dlatego tak ważne było otrzymanie zielonego światła do użycia brytyjskich, francuskich czy amerykańskich pocisków do realizacji takich zadań.