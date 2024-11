Na skutek nacisków międzynarodowych regulatorów, Instagram - a także inne media społecznościowe - zmuszone są wprowadzać zmiany, które mają na celu ochronę użytkowników i ich dobrostanu. Zwłaszcza że w debacie na temat bezpieczeństwa młodych ludzi w internecie coraz częściej mówi się o zakazach korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia (taki niedawno zaproponowała Australia), co byłoby ogromnym ciosem finansowym dla ich właścicieli.

Chcemy mieć pewność, że każdy użytkownik Instagrama - zwłaszcza nastolatkowie - ma bezpieczne, pozytywne i odpowiednie do wieku doświadczenia oraz czuje, że czas spędzany na platformie jest wartościowy

A może nie chcesz reklam? To płać

To jednak nie koniec zmian na Instagramie i wydaje się, że ta druga zdecydowanie bardziej zainteresuje użytkowników, bo dotyczy ich... portfela i płatności za brak reklam w aplikacji. Już kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Facebook i Instagram zmieniają zasady dotyczące reklam i subskrypcji w Unii Europejskiej. Co oznacza mniej więcej tyle, że osoby, które nie będą chciały płacić miesięcznego abonamentu, będą musiały oglądać reklamy, których przez kilka sekund nie można przewinąć czy wyłączyć.

Bo chociaż na pierwszy rzut oka wygląda to na komunikat, jakich wiele, to przeklikanie kolejnych okienek, rozjaśnia o co tak naprawdę chodzi. Mówiąc krótko, aby korzystać z produktów Meta bezpłatnie, trzeba nie tylko oglądać reklamy, ale i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich informacji w następujących celach: