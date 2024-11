Rosja wycelowała w Kijów pociski atomowe RS-26 Rubież

Zielone światło władz USA i Wielkiej Brytanii na użycie pocisków manewrujących i balistycznych dalekiego zasięgu ATACMS i Storm Shadow do ataku ukraińskiej armii na cele leżące w Rosji doprowadziło do zorganizowania przez Kreml testu potężniej broni jądrowej, a mianowicie międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-26 Rubież. Ta broń ma być już wycelowana w Kijów.

RS-26 Rubież, oznaczony przez NATO jako SS-X-31, to pocisk balistyczny na paliwo stałe, wyposażony w ładunek termojądrowy MIRV lub MaRV. Pocisk ma być również zdolny do przenoszenia hipersonicznego pojazdu szybującego Awangard. RS-26 jest oparty na pocisku RS-24 Jars, jednak jest od niego krótszy o jeden stopień. To sprawia, że ta broń ma ograniczony zasięg na poziomie ok. 6000 kilometrów.