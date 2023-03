Jaka jest najlepsza aplikacja do nauki języka angielskiego? Trzy opcje

Spis treści: 01 Czy można nauczyć się języka z aplikacji?

Czy można nauczyć się języka z aplikacji?

Nie da się ukryć, że jednym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych sposobów na naukę języka obcego jest udział w kursie stacjonarnym. Podczas takich zajęć można łatwo skupić uwagę. Da się szybko uzyskać odpowiedzi na swoje pytania od osoby mającej odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności. Przede wszystkim jednak to świetna możliwość przećwiczenia języka w praktyce.

To ostatnie wydaje się szczególnie ważne, ponieważ wielu uczących się języka zwraca uwagę na trudność w posługiwaniu się nim w codziennych sytuacjach, przy jednoczesnym braku problemów z zapisywaniem i budowaniem zdań czy nauką czasów.

Aplikacje do nauki angielskiego są jednak dobrą alternatywą dla tych, którzy nie mają czasu, by uczestniczyć w zajęciach, nie mogą zobowiązać się do regularnych lekcji (w końcu o regularność tu przede wszystkim chodzi), a także nie są w stanie ponieść wysokich kosztów. Godzina angielskiego kosztuje od 50 do 150 złotych, a trzeba jeszcze doliczyć koszt materiałów edukacyjnych i dojazdów.

Aplikacje do nauki angielskiego często oferują bezpłatne tryby, a płatne opcje nie są dużym obciążeniem dla portfela. Czy można nauczyć się języka z aplikacji? Czy tak tania opcja może być skuteczna? Przy regularnych lekcjach, oczywiście. Aby w tym pomóc użytkownikom, w aplikacjach materiał jest podzielony na moduły, które pozwalają zaplanować sposób przyswajania wiedzy. Ponadto istnieje możliwość śledzenia i testowania postępów w nauce.

Jedną z największych zalet tego rozwiązania jest to, że korzystając z aplikacji do nauki angielskiego, można uczyć się w dowolnym miejscu, nawet w podróży. To również dobra opcja na "rozgrzanie się" przed egzaminem lub wyjazdem na wakacje, gdzie język będzie niezbędny do komunikacji.

Aplikacja do angielskiego. Duolingo cieszy się dużą popularnością

"Duolingo" to jedna z najpopularniejszych aplikacji do nauki angielskiego. Lekcje są krótkie i szybkie, a ich ukończenie pozwala zdobywać punkty i odblokowywać za nie nowe poziomy.

Każdy kurs językowy posiada drzewko wypełnione tematami do nauki. Mają po pięć poziomów, składających się z pojedynczych lekcji. Jeśli zaliczysz wszystkie, otrzymasz korony, które pozwolą ci iść dalej. Możesz też nacisnąć "Ćwicz", aby ponownie zagłębić się w ukończony już materiał.

Czy nauka angielskiego w aplikacji jest za darmo? Nauka języków w aplikacji "Duolingo" jest za darmo. Możesz skorzystać z niej na komputerze, jak i na smartfonie. Płatna opcja ("Duolingo Plus") pozwala na dostęp do lekcji w trybie offline i wyłączenie reklam.

Zdjęcie Nauka języków w aplikacji "Duolingo" jest za darmo. Ale jest też opcja płatna

"Babbel" najlepszym z płatnych rozwiązań

"Babbel" to popularne rozwiązanie, które pozwala uzyskać dostęp do wszystkich kursów danego języka - zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych. Obsługa aplikacji jest bardzo prosta. W sekcji "Mój poziom" znajdziesz dostęp do wszystkich kursów, a pod "Więcej kursów" - specjalistyczne moduły, np. biznesowe.

Dzięki "Babbel" otrzymasz także dostęp do powtórek, w których wyświetlać się będą zwroty i słówka z przerobionych lekcji. Wszystkie kursy zawierają nagrania z udziałem native speakerów. Dzięki dodatkowej funkcji rozpoznawania mowy możesz ćwiczyć poprawną wymowę.

Czy nauka angielskiego w aplikacji jest za darmo? Pierwszy tydzień możesz testować aplikację bez ponoszenia kosztów. Później trzeba zdecydować się na jeden z modeli subskrypcyjnych. Czy warto? "Babbel" to rozwiązanie bardziej zaawansowane niż jego darmowe odpowiedniki, a w porównaniu ze specjalistycznymi kursami, jego cena jest zachęcająca.

Jeśli zdecydujesz się na zakup abonamentu na sześć miesięcy, koszt wyniesie niecałe 28 złotych za miesiąc, jeśli na rok - 20 złotych bez grosza. Możesz też wybrać pakiet angielskiego i niemieckiego w jednym, wtedy jego koszt będzie wynosił 1149,99 złotych (przecena z 2299,99 złotych).

Zdjęcie Nauka angielskiego w aplikacji "Babbel" jest płatna.

Tongo do nauki angielskiego. Dla tych, którzy lubią czytać

Tongo to popularna aplikacja, której twórcy postawili na naukę poprzez immersję. Polega na czytaniu i osłuchiwaniu się, dzięki czemu używane zwroty zapadają w pamięć. Metoda jest bardzo skuteczna i dla wielu jest najlepszym sposobem na naukę języka.

Nie musisz czytać czegoś, co cię nie ciekawi. Tongo oferuje możliwość komponowania materiałów na podstawie własnych preferencji. Masz dostęp do książek, artykułów czy znanych cytatów.

Czy nauka angielskiego w aplikacji jest za darmo? Aplikacja jest za darmo przez pierwsze trzy dni. Później trzeba wykupić abonament za 56 złotych za miesiąc, 160 złotych za pół roku lub 230 złotych za rok.

Zdjęcie Aplikacja Tongo jest za darmo przez pierwsze trzy dni. Potem trzeba zapłacić.