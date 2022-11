Wszyscy pamiętamy czasy szkolne, gdy język obcy jako przedmiot gościł w tygodniowym planie zajęć. O takiej formie nauki pisano już wielokrotnie — z reguły niepochlebnie, z racji stosowania (przeważnie) staroświeckich metod nauczania. Dzisiaj dostęp do poznawania języków obcych jest znacznie prostszy.

Idealnym przykładem są aplikacje do nauki języków, które swoją ofertą i ciekawymi rozwiązaniami przyciągają miliony użytkowników na całym świecie. Dzisiaj rzucimy okiem na kilka najlepszych, które są dostępne na rynku.



Spis treści: 01 Busuu

02 Duolingo

03 Memrise

04 Cambly

Busuu



W przypadku Busuu mowa nawet nie tyle o samej aplikacji ile o dość mocno rozwiniętym systemie do nauki języków. Poza tematycznymi lekcjami i przerabianiem szerokiego zakresu zwrotów, słownictwa i konstrukcji gramatycznych, aplikacja do nauki języków oferuje też wsparcie w postaci native-speakerów - mogą oni poprawić wykonane przez nas zadania pisemne lub fonetyczne. Wszystko na podstawie materiału z przerobionej lekcji. Co ciekawe, każdy z nas może pomagać innym użytkownikom zależnie od tego, którym językiem władamy biegle.

Reklama

W ofercie Busuu znaleźć można wiele języków. Poza angielskim czy hiszpańskim jest również niemiecki, włoski, francuski, portugalski, a nawet języki bardziej egzotyczne — od tureckiego, przez arabski aż po japoński, chiński i koreański. Ogromnym plusem jest dostępność wszystkich kursów w języku polskim.

Są one często dzielone na te bardziej przekrojowe oraz typowo turystyczne, przygotowujące do krótkiego pobytu w sferze danego języka. Dostępne są również dodatkowe materiały i lekcje opierające się np. na nagraniach wideo. Dodatkowym atutem aplikacji jest możliwość przystąpienia do wirtualnego egzaminu i otrzymanie certyfikatu językowego na danym poziomie.

Duolingo

Ponad 100 milionów pobrań czyni Duolingo bezapelacyjnie najpopularniejszą aplikacją do nauki języków. Edukacja poprzez zabawę znalazła w tym wypadku zastosowanie, bo nauka poprzez Duolingo to nic innego, jak wypełnianie małych “questów" niczym w grze komputerowej. Wszystko odbywa się w kolorowej i przyjaznej dla oka otoczce. Magia trwa nawet wtedy, gdy zmagamy się z niemieckimi rodzajnikami.



Duolingo stawia na regularność, nie zaś długie i zagmatwane lekcje. Nauka poszczególnych języków została podzielona na małe zagadnienia tematyczne — są nimi m.in. podstawowe zwroty, litery alfabetu czy dany zasób słownictwa dotyczący na przykład codzienności. Ciężko zapomnieć o dziennej dawce wiedzy, ponieważ maskotka aplikacji w postaci zielonej sowy będzie nam nieustannie o tym przypominać — i dobrze!



Oferta Duolingo jest bardzo rozbudowana, ponieważ poprzez aplikację uczyć się można kilkudziesięciu języków. Niestety, po polsku dostępny jest jedynie kurs angielskiego. Osoby, które język Szekspira zdążyły już opanować, mogą przystąpić do nauki innych, nawet tych bardzo egzotycznych.

Memrise

Trzecią aplikacją do nauki języków, nad którą warto się zastanowić, jest Memrise. Apka stworzona została w oparciu o dość zaawansowane techniki zapamiętywania i sprawdza się świetnie w przypadku nauki słownictwa. W ofercie znaleźć można nie tylko naukę od podstaw, ale również tematyczne zbiory fraz, idiomów czy gotowych zdań. Co ciekawe, wiele kursów zostało stworzonych przez użytkowników, dlatego użytkownik może skupić się np. na poszerzaniu słownictwa w języku hebrajskim, czy szlifowaniu specjalistycznych fraz biznesowych po angielsku.





Memrise jest dziełem Eda Cooke’a. Jest on autorem książki “Remember, Remember: Learn the Stuff You Thought You Never Could", psychologiem, filozofem i specjalistą od technik zapamiętywania. Aplikacja jego autorstwa jest efektem wielu lat zgłębiania tajemnic ludzkiego umysłu, dzięki czemu korzystanie z niej dalekie jest od zasypywania się setkami fiszek. Memrise może spokojnie stanowić bazę do nauki, jak i uzupełnienie w trakcie innych kursów.

Cambly

Aplikacje do nauki języków często ganione są za skupienie na pisaniu i brak możliwości szlifowania wymowy — a to właśnie ona w dużej mierze sprawia, że zaczynamy władać nowym językiem. Osoby poszukujące żywych i prawdziwych konwersacji powinny zainteresować się Cambly, czyli platformą stworzoną do przeprowadzania konwersacji z osobami natywnie posługującymi się danym językiem.



Baza ponad 10 tysięcy native-speakerów umożliwia naukę języka angielskiego poprzez rozmowę. Każdy zarejestrowany rozmówca otrzymuje od użytkowników oceny, na podstawie któych może zostać wybrany. Co więcej, posiadają oni informacje na temat swoich umiejętności, wykształcenia czy tego, czym zajmują się w życiu. Dane te są bardzo cenne, zwłaszcza gdy interesuje nas konwersacja na bardzo konkretny temat. Można wtedy poznać nowe słownictwo zawodowe czy pewnego rodzaju językowe niuanse.



Chociaż czasami fanom aplikacji językowych przypisuje się prześmiewczy tytuł "try-lingual", odnosi się on jednak do tych, którzy zmagają się z brakiem samozaparcia i nieregularnością w stosowaniu cyfrowych metod nauczania. Nawet najlepsze aplikacje do nauki języków nie sprawią, że w krótkim czasie i bez wysiłku opanujemy obcą mowę. Najważniejsza jest przysłowiowa praca własna, a programy czy strony internetowe będą idealnym jej uzupełnieniem.