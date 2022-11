Twórcy określają aplikację 5Mins jako TikToka do uczenia się w miejscu pracy. Ma łączyć elementy gier i technik ich projektowania, funkcje społecznościowe i inteligentną personalizację zapewnioną przez sztuczną inteligencję. Na chwilę obecną platforma ma posiadać pokaźną bazę ponad 15 tysięcy lekcji, dotyczących powyżej stu tematów obejmujących szereg umiejętności technicznych i miękkich.

Jak mówią twórcy, ich celem jest stworzenie pierwszej, globalnej superaplikacji edukacyjnej, która ma pomóc firmom w budowaniu kultury uczenia się w przystępny sposób, a pracownikom ma umożliwić odblokowywanie swojego prawdziwego potencjału. Może to brzmieć nieco pompatycznie, jednak idea jest dość prosta - jako jedną z głównych przyczyn rezygnacji z miejsca pracy firma postrzega brak możliwości rozwoju i awansu. Aby temu zaradzić, potrzebne są odpowiednie środki, które mogą nie być tak łatwo dostępne dla małych i średnich firm. I tu właśnie wkracza 5Mins.

Jaka jest wizja twórców?

Ta platforma ma być codziennym towarzyszem nauki dla pracowników na całym świecie. Każdy użytkownik ma otrzymać unikalną ścieżkę edukacyjną w oparciu o konkretne dane, obejmujące naszą rolę w pracy, doświadczenie i aspiracje. Dostarczane lekcje 5Mins ma dopasowywać do kluczowych umiejętności, których wymaga nasze stanowisko pracy, abyśmy mogli rozwijać się we właściwym kierunku. Algorytm ma tworzyć spersonalizowaną bibliotekę i codzienne rekomendacje w oparciu o nasze potrzeby i interakcje. W aplikacji znajdą się także najnowsze wypowiedzi ekspertów z branży. A to wszystko nie na darmo - dzięki interaktywnym quizom mamy zbierać punkty i klejnoty, które następnie wymienimy na nagrody i darowizny.

Jeśli plan twórców faktycznie się powiedzie, 5Mins może być naprawdę obiecujące.