Muzyczna podróż w czasie. Sprawdź apkę Rewind

...ale nie dosłownie. To zarówno zaleta, jak i wada Rewind — aplikacja nie pozwala nam na słuchanie muzyki w pełnym wymiarze. Możemy ją za to przeglądać jak w popularnej aplikacji społecznościowej, przesuwając pionowe kafelki. Usłyszymy 30-sekundowe próbki utworów, które następnie możemy w całości odsłuchać w Tidalu. Twórca zaznaczył, że jeśli aplikacja odniesie sukces, to w przyszłości pojawi się także wsparcie innych apek muzycznych.

Co przyczynia się do stworzenia klimatu apki, to... reklamy. I to nie byle jakie, bo tematyczne — użytkownicy przeglądający np. lata 80. mogą zobaczyć reklamy "nowych" instrumentów syntezatorowych, które pomogły ukształtować muzykę tych lat.

Playlisty przygotowane przez... czat GPT

Zdjęcie / Zrzut ekranu/Aplikacja Rewind / materiał zewnętrzny

Aplikacja Rewind oferuje jeszcze więcej smaczków. Aby mimo wszystko nie zostawiać oprogramowania w ubiegłym wieku, jej twórca zaimplementował też nowoczesne rozwiązania. Jednym z nich jest wykorzystanie popularnego czatu GPT do stworzenia playlist odpowiednich dla danego czasu. Znajdziemy je w sekcji "Weekly Discovery", dostępnej w menu. Al Halabi wygenerował je przy pomocy sztucznej inteligencji czatu, wpisując zapytania takie jak: "Czy możesz zrobić mixtape najlepszych riffów gitarowych z lat 90.?".

Aplikacja Rewind dostępna jest na telefonach z Androidem oraz iOS-em, odpowiednio w Google Play Store i App Store.