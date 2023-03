Przerwa na reklamę! Na Instagramie będzie ich jeszcze więcej

Przeglądacie sobie kulturalnie stories znajomych, aby zobaczyć, co danego dnia jedli na śniadanie i gdzie byli albo czy zauważyli pierwsze oznaki wiosny i przestrzenie rozświetlone utęsknionym słońcem, a tu jedna reklama, potem następna, w dodatku składająca się z kilku osobnych kafelek, które z rozpędu już przeklikujecie. Jeśli to was irytuje, to mam złą wiadomość — reklam będzie jeszcze więcej.

