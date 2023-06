YouTube zablokuje filmy. Albo oglądasz reklamy, albo kupujesz Premium

Niewiele znajdzie się osób, które faktycznie lubią reklamy — no i nic dziwnego, zwłaszcza jeśli te regularnie przerywają nam zaplanowany seans i jest ich sporo albo są długie. Nie wspominając już o tych momentach, gdy wyświetlają się sekundę przed rozpoczęciem punktu kulminacyjnego... Są oczywiście sposoby na to, aby tych reklam nie widzieć, co nie podoba się popularnej platformie. YouTubie rozpoczął testy rozwiązania, które utrudni życie niektórych oglądających.

Zdjęcie YouTube walczy z blokowaniem reklam. Użytkownicy będą musieli podjąć decyzję / 123RF/PICSEL