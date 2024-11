Według doniesień producentem tych dronów jest niemiecka firma Helsing, znana z zaawansowanych technologii wojskowych. Nowe drony mają być rzekomo wyposażone w sztuczną inteligencję umożliwiającą autonomiczne namierzanie celów, a do tego mają być odporne na ataki elektroniczne. Co więcej, ich zasięg wynosić ma 40-60 km i mają być przy tym znacząco tańsze niż amerykańskie Switchblade’y czy nawet rosyjskie Lancety.

Mimo nazwy sugerującej związek z rakietą manewrującą Taurus, specyfikacje dronów wskazują, że są one zupełnie inną kategorią uzbrojenia . Rakiety Taurus charakteryzują się ogromną siłą rażenia - ważą 480 kg i mają zasięg ponad 500 km, co pozwala niszczyć z ich pomocą silnie ufortyfikowane cele. Drony firmy Helsing, nawet przy zaawansowanych funkcjach, nie mogą konkurować z takim uzbrojeniem.

W rzeczywistości nowe drony przypominają bardziej klasyczną amunicję krążącą, podobną do modeli Switchblade, z niewielkimi głowicami bojowymi przeznaczonymi głównie do niszczenia pojazdów opancerzonych. Jeśli informacje o kontrakcie na 4 tys. dronów okażą się prawdziwe, będą one najpewniej dostarczane w partiach - prawdopodobnie kilkaset sztuk miesięcznie, co umożliwi regularne wzmacnianie ukraińskich zdolności bojowych.