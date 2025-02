Piłkarskie geeki, czyli nie samą piłką piłkarz żyje…

Na pierwszy rzut oka piłkarze mogą nie wydawać się typowymi geekami. Jeżeli jednak zastanowimy się nad ich codzienną rutyną, dostrzeżemy, że dążenie do perfekcji w wykonywanych przez nich zadaniach na boisku ma wiele wspólnego z poświęceniem dla pasji w prawdziwie geekowskim stylu. Piłkarze spędzają przecież regularnie długie godziny na treningach, powtarzając te same ruchy, analizując taktykę przeciwników i, dążąc do doskonałości, oddają się swoim ulubionym zajęciom, takim jak gry wideo, modelarstwo czy kodowanie.

Socrates, legendarny brazylijski piłkarz, to jeden z największych intelektualistów w historii futbolu. Poza zieloną murawą był on również wykwalifikowanym medykiem. Futbolista o oryginalnym imieniu Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w São Paulo i pracował jako lekarz, co stanowi wyjątkową rzadkość w świecie piłki nożnej, w którym większość zawodników skupia się wyłącznie na boiskowych sprawach. Co więcej, Socrates mocno angażował się politykę, działając m.in. na rzecz demokracji w swojej ojczyźnie, a jego wypowiedzi na temat wolności i sprawiedliwości przyciągały uwagę daleko poza granicami sportu.