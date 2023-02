AI zidentyfikowało tajemnicze sygnały z kosmosu. Obca cywilizacja?

Rosnące możliwości systemów sztucznej inteligencji mamy okazję podziwiać w różnych dziedzinach i wygląda na to, że eksploracja kosmosu będzie kolejną z nich - naukowcy Curtin University of Technology poinformowali, że opracowany przez nich system, który został przeszkolony do wyszukiwania interesujących informacji w danych z radioteleskopów, zidentyfikował 8 przeoczonych wcześniej sygnałów, których nie mogłyby wygenerować naturalne procesy astrofizyczne.

Kiedy nakarmiliśmy naszą sztuczną inteligencję wcześniej zbadanym zbiorem danych, odkryła osiem interesujących sygnałów, które przegapił klasyczny algorytm. Żeby było jasne, sygnały te prawdopodobnie nie pochodzą od inteligencji pozaziemskiej i są raczej rzadkimi przypadkami zakłóceń radiowych komentują badacze.

Obca cywilizacja czy zwykłe zakłócenia?

Niezależnie jednak od źródła sygnałów, badanie pokazuje, w jaki sposób technologie AI mogą wspomóc nasze poszukiwanie obcych cywilizacji. Warto tu bowiem podkreślić, że większość "polowań" na pozaziemską inteligencję polega na poszukiwaniu tzw. technosygnatur, czyli sygnałów przypadkiem lub celowo generowanych przez obcą technologię.