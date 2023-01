Jednak nie czarna? Naukowcy wyjaśniają, dlaczego warto dodać mleko do kawy

Daniel Górecki Nauka

Jak wynika z najnowszych badań Uniwersytetu Kopenhaskiego na temat kawy opublikowanych na łamach magazynów Food Chemistry i The Journal of Agricultural and Food Chemistry, odrobina mleka dodana do porannej kawy znacznie podnosi właściwości zdrowotne napoju.

Czarna czy z mlekiem? Naukowcy nie mają wątpliwości /123RF/PICSEL