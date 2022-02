We wtorek niebezpiecznie blisko naszej planety przeleci asteroida 455176, którą odkryto już w 1999 roku. Wtedy znajdowała się o wiele dalej, bo w odległości 35 milionów kilometrów od Ziemi. Choć naukowcy uspokajają, że jest to niemożliwe, by uderzyła w Ziemię, jest ona uznawana za "potencjalnie niebezpieczną asteroidę". Do tej kategorii zaliczane są obiekty, które zbliżają się do naszej planety na mniej niż 0,05 jednostki astronomicznej, czyli na dystans mniejszy niż 19,5 odległości między Ziemią a Księżycem.

Według obliczeń astronomów, potencjalnie niebezpieczna asteroida przeleci w odległości 5,4 miliona kilometrów od Ziemi. Jest to dystans, który odpowiada 14 odległościom między naszą planetą a Księżycem. Według NASA będzie to najbliższy przelot tej asteroidy w tym wieku. Asteroida 455176, znana także jako 1999 VF22, ponownie zbliży się do Ziemi dopiero w 2150 roku.

Ciało niebieskie najprawdopodobniej jest szersze niż wynosi wysokość wieży Eiffla. Podawane szacunki wskazują, że średnica asteroidy może mieć nawet 430 metrów (wieża Eiffela jest wysoka na 300 metrów). Co więcej, porusza się ona z prędkością około 25 kilometrów na sekundę i często przelatuje w bliskiej odległości Marsa, Wenus i Merkurego.

Fani astronomii będą mogli zaobserwować zjawisko używając swoich własnych teleskopów. Gdy asteroida przeleci obok naszej planety, w Polsce będzie wtedy godzina 8:54. Dla tych, którzy nie dysponują urządzeniem umożliwiającym obserwację zjawiska, dostępna będzie transmisja internetowa.