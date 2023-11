Astronomowie zdumieni wybuchem o mocy miliardów Słońc

Oficjalna nazwa obiektu to AT2022tsd, jednak od swojej bardzo agresywnej natury astronomowie nazwali go "Diabłem Tasmańskim". To tzw. świecący szybko niebieski optyczny obiekt przejściowy (LFBOT), po raz pierwszy zaobserwowany we wrześniu 2022 roku.

Nazywa się tak kosmiczne eksplozje podobne do supernowej czy rozbłysku gamma, które są bardziej gwałtowne. Są mocniejsze i jaśniejsze, świecąc niebieskim światłem i do końca nie wiadomo dlaczego. LFBOT to bardzo nowe zjawisko, po raz pierwszy zaobserwowano je dopiero w 2018 roku. Dla obecnej astronomii to prawdziwa enigma.

"Diabeł Tasmański" na pewno nie pomoże w jej rozgryzieniu... gdyż jest kompletnie nienaturalny względem samych LFBOT. Gdy te jak normalnie po gwałtownej eksplozji szybko umierają, to akurat ten regularnie "odradzał się".

Astronomowie, spodziewając się ciągle wygaszanej eksplozji, jaka miała miejsce we wrześniu, w grudniu zauważyli silne i powtarzające się rozbłyski. Okazało się, że AT2022tsd ciągle eksplodował, wyrzucając ogromne ilości skumulowanej energii setek miliardów Słońc.

Co zadziwiające, zamiast zanikać, jak można by się spodziewać, źródło na krótko rozjaśniło się ponownie - i znowu, i znowu. LFBOT są już rodzajem dziwnego, egzotycznego wydarzenia, więc to było jeszcze dziwniejsze powiedziała główna autorka Anna Ho, adiunkt na Uniwersytecie Cornell

Przez ok. 120 dni pośmiertnej aktywności "Diabła Tasmańskiego" astronomowie doliczyli się 14 rozbłysków, jednak sądzą, że było ich znacznie więcej. Niemniej po zobaczeniu tego niezwykłego zjawiska, wszyscy naukowcy dosłownie zamilkli i do dziś nie są w stanie powiedzieć, co właściwie zobaczyli.