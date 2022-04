Balonem w kosmos? Tak, Virgin Galactic i Blue Origin mają poważną konkurencję

Daniel Górecki Astronomia

Wygląda na to, że turystyka kosmiczna to nie tylko rakiety i skafandry, ale i luksusowe balony, w których można zorganizować nawet... imprezy okolicznościowe. A to wszystko już za niecałe 2 lata!

Space Perspective zaprezentowało luksusowe wnętrza balonów kosmicznych Spaceship Neptune /Space Perspective /materiały prasowe