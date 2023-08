Około 4.30 w nocy z soboty na niedzielę na niebie nad amerykańskim stanem Kolorado pojawiła się gigantyczna kula ognia. Rozbłysk był tak potężny, że w ułamku sekundy noc dosłownie zamieniła się w dzień. Mieszkańcy Denver zaszokowani niezwykłym zjawiskiem zaczęli dzwonić do lokalnych mediów prosząc o wyjaśnienie dziwnego fenomenu.

Rozbłysk na niebie był potężny. Ten obiekt dosłownie rozświetlił całą okolicę, przez chwilę było widno jak w dzień! Świadek nocnego rozbłysku nad Kolorado w relacji dla kanału telewizyjnego Denver7

Do lokalnej stacji telewizyjnej Denver7 ludzie zaczęli przysyłać filmy nagrane przez kamery domowego monitoringu, na których można zobaczyć niezwykły rozbłysk na niebie. Najwięcej filmów pochodziło z dzielnicy Front Range, która była najbliżej miejsca pojawienia się na niebie kuli ognia.



Reklama

Wideo youtube

Świadkowie twierdzili, że kolor rozbłysku miał wyraźnie odcień zielony. O zielonym kolorze rozbłysku relacjonował m.in. jeden z mieszkańców Denver, którego kamera w dzwonku do drzwi nagrała efektowaną manifestację świetlną na niebie.



Fajna kula ognia była na niebie ostatniej nocy. Chciałbym, żeby moja kamera nagrała to w kolorze. To był naprawdę fajny, zielony kolor. wpis świadka pojawienia się kuli ognia nad Kolorado, który wraz z filmem zamieścił na facebook'u

Eksperci poproszeni o komentarz przez dziennikarzy stacji Denver7 nie mieli wątpliwości, że efektem dziwnego rozbłysku był przelot kosmicznego bolidu. Wlatując w ziemską atmosferę mógł lecieć z prędkością nawet kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę.



Dlaczego rozbłysk był zielony?

Naukowcy zajmujący się badaniem bolidów wyjaśnili, że zielony kolor rozbłysku to efekt zawartości niklu, który najprawdopodobniej wchodził w skład obiektu. Rozpadające się cząstki bolidu po wejściu w ziemską atmosferę wytworzyły wysoką temperaturę i ogromną energię, która spowodowała jonizację gazu w atmosferze. Jonizacja to proces, w którym atomy tracą lub zyskują elektrony, tworząc jony dodatnie i ujemne.

W przypadku spalania się bolidu z zawartością niklu w ziemskiej atmosferze taki proces jest najczęściej związany z powstaniem na niebie zielonego rozbłysku. Nie ma pewności, czy obiekt w całości spalił się w atmosferze, czy jego małe fragmenty jednak doleciały do Ziemi.

Naukowcy oceniają, że każdego roku do ziemskiej atmosfery dociera ok. 274 ton kosmicznych skał przeważnie bardzo małej wielkości. Większość z tych obiektów spala się w atmosferze na wysokości od 16 do 30 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Jeśli obiekt jest większy i ma np. kilka metrów średnicy, wtedy może spowodować dodatkowo rozbłysk na niebie jak ten, który był widoczny nad Kolorado.