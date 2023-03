Chińczycy chcą ożywić robota na Marsie. "Historyczna misja"

Chiński łazik na Marsie nie daje oznak życia

Robot w kolejnych miesiącach poruszał się wokół lądownika i badał powierzchnię obszaru o nazwie Utopia Planitia. W maju 2022 roku, nad obszarem rozszalała się burza pyłowa. Chińscy naukowcy wprowadzili łazika w hibernację, by przetrwał to niebezpieczne zjawisko. W przeszłości burze pyłowe stwarzały ogromne problemy np. łazikom NASA. Chińczycy chcieli tego uniknąć.

Gdy burza pyłowa ustała, a do powierzchni zaczęły dochodzić promienie słoneczne, łazik miał być wybudzony i ponownie przystąpić do realizacji zadań. Tymczasem tak się nie stało. Pierwsza próba wybudzenia miała się odbyć we wrześniu 2022 roku. Spełzła na niczym. Kolejną podjęto w grudniu. Też bez rezultatu.