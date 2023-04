Chiny chcą mieć bazę na Księżycu. Budowę rozpoczną w ciągu 5 lat

Gdy za rogiem czeka nas drugi etap programu Artemis, Chiny przypominają światu, że też są mocnym graczem w walce o podbój kosmosu i mają ambitne plany, aby wyprzedzić Amerykanów. Okazuje się, że trzy lata po powrocie człowieka na Księżyc w ramach misji Artemis III, Pekin chce już rozpocząć budowę w pełni funkcjonalnej bazy poza naszą planetą.



Chiny oficjalnie planują rozpocząć budowę bazy na Księżycu w ciągu 5 lat

Jak donosi Reuters, powołując się na chińskie media, Pekin zaczął na poważnie traktować plan kolonizacji Księżyca w tej dekadzie. Z tej okazji ponad 100 naukowców i inżynierów kosmicznych spotkało się na specjalnej konferencji w Wuhan, gdzie miały zostać ustalone plany działania, aby w ciągu 5 lat zacząć budowę bazy na Księżycu.

Według przecieków, na konferencji Chińczycy ustalili, że do budowy bazy wykorzystają glebę księżycową. Ma on stanowić budulec specjalnych cegieł, z których powstaną budynki.

Zdjęcie Chińczycy ze względu na program Artemis stoją przed wyzwaniem przyspieszenia prac nad podbojem kosmosu / @CNSpaceflight / Twitter

Jeden z chińskich portali, Changjiang Daily, dowiedział się, w jaki sposób Chińczycy chcą produkować te cegły. Powołując się na słowa, eksperta z Chińskiej Akademii Inżynierii, Dinga Lieyuna, który brał udział w konferencji, inżynierzy mają opracować specjalnego robota. Miałby być wysłany na Księżyc wraz z załogą, gdzie rozpocząłby produkcję. Na razie koncepcyjnie nazwano go "Chińskimi Super Murarzem".



Robot ten miałby stworzyć pierwszą księżycową cegłę w 2028 roku podczas chińskiej misji na Księżyc Chang'e-8.

Budowa bazy na Księżycu jest potrzebna do jego długoterminowych eksploracji i z pewnością zostanie zrealizowana w przyszłości Ding Lieyun

Chińczycy zdają sobie jednak sprawę z trudności i sami twierdzą, że nie da się skonstruować całej bazy w krótkim czasie i być może w tej dekadzie powstanie dopiero jej niewielki zarys. Jak podaje Time na bazie słów inżyniera Yu Dengyun, z China Aerospace Science and Technology Corporation, Chiny w 2025 roku chcą pobrać pierwszą w historii próbki z niewidocznej strony księżyca.



Gleba księżycowa przerobiona na cegły?

Naukowcy od dawna zdają sobie sprawę, że kolonizacja Księżyca będzie wymagała specjalnej inżynierii i architektoniki. Same warunki naszego satelity będą miały duży wpływ na materiał budowlany, który może być niewystarczający nie tylko ze względu na wytrzymałość, ale także logistykę. Trudno sobie wyobrazić prosperującą kolonię, kiedy nawet przystosowane materiały ciągle ściągane byłyby z Ziemi.

Zdjęcie Prawdziwe trudności w tworzeniu bazy na Księżycu wynikają nie tyle z potrzeby odpowiedniego materiału, a opracowania dobrej logistyki / 123RF/PICSEL

Już od wielu lat zastanawiano się nad możliwością użycia gleby na Księżycu, jako lokalnego materiału do tworzenia kosmicznego betonu. Koncepcja powstała jeszcze w latach 80. w USA pod nazwą Lunarcrete. Według założeń kosmiczny beton tworzony byłby z takich samych składników jak ten ziemski. Różnica jest tylko w tym, że zamiast cementu, używa się regolitu, czyli materiału skalnego, którym pokryty jest Księżyc.

Taki sam schemat chcą użyć teraz Chińczycy do tworzenia swoich cegieł, zastępując cement księżycowym regolitem. Dzięki niemu powstały materiał budowlany będzie ergonomiczny i wytrzyma, chociażby wiatry pyłu księżycowego, wzniecane np. przez lądujące statki w bazie.

Zdjęcie Sam termin "gleba księżycowa" może być trochę mylący, ze względu na fakt, że na księżycu nie ma takiej gleby, jaka jest u nas na Ziemi. Księżyc pokrywa warstwa regolitu, czyli materiału skalnego powstałego w wyniku rozdrobnienia meteorów i narażenia na wiatr słoneczny

Niemniej Chińczycy będą niejako pionierami, chcąc na masową skalę wykorzystać glebę księżycową jako materiał budowlany. Obecnie nie wiadomo nawet czy im się to uda w zakładanym czasie.

Jakie właściwości może mieć gleba księżycowa?

Chińczycy w 2020 roku pozyskali do badań próbki gleby księżycowej. Na ich podstawie w maju 2022 roku dowiedli, że gleba ta posiada aktywne związki, które mogą przekształcać dwutlenek węgla w tlen i paliwo. Według przypuszczeń materiał Księżyca może być źródłem energii, która zaspokoi ziemskie zapotrzebowanie na 250 lat.

Do tej pory naukowcy badali także zdatność gleby Księżyca do utrzymywania życia. W tym obszarze ogromne zasługi mają astronauci z NASA, którym nomen omen w maju 2022 roku udało się po raz pierwszy wyhodować na niej roślinę. Stanowi to dowód, że na Księżycu faktycznie jest szansa na uprawy.

