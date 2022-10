Słońce odznacza się bardzo silnym wpływem na ziemską rzeczywistość. Dlatego naukowcy dwoją się i troją, poszukując coraz to nowszych informacji na temat jego aktywności.

W tym celu do kosmosu trafiają kolejne sondy kosmiczne, przystosowane go badania naszej gwiazdy z różnych odległości. Niedawno do grona państw zaangażowanych w badanie Słońca dołączyły Chiny, wysyłając ASO-S w kosmos.

Chińskie oko na Słońce

Sonda ASO-S (Advanced Space-based Solar Observatory) nazywana również Kuafu-1, opuściła Ziemię o 1:43 czasu polskiego w minioną niedzielę. Wyniesiono ją na szczycie rakiety Długi Marsz 2D, która wystartowała z Centrum Startowego Satelitów w Jiuquan. Urządzenie zostało umieszczone na orbicie docelowej na wysokości 720 kilometrów od powierzchni Ziemi.

Pomysł na sondę ASO-S zrodził się już w 2011 roku wśród chińskich heliofizyków, lecz dopiero teraz doczekał się realizacji. Na pokładzie Kuafu-1 znajdują się trzy urządzenia przeznaczone do badania pola magnetycznego Słońca, rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy.

Intensywne badania nad naturą Słońca

Sonda będzie zatem śledziła zjawiska, które mają bezpośredni wpływ na Ziemię. Szczególnie istotne okazują się koronalne wyrzuty masy, które mają związek z rozbłyskami słonecznymi. Ich lepsze poznanie pomoże mocniej ochronić infrastrukturę energetyczną na Ziemi przed ewentualnym wpływem burzy geomagnetycznej, wywołanej aktywnością słoneczną.

Oprócz tego, ASO-S będzie badała to jak energia jest transportowana przez poszczególne warstwy atmosfery słonecznej oraz jak pole magnetyczne Słońca wpływa na rozwój rozbłysków i koronalnych wyrzutów masy.

Chiński sprzęt waży około 888 kilogramów. Został zaprojektowany w taki sposób, aby działać przez co najmniej cztery lata, zbierając przy tym 500 gigabajtów danych naukowych na dzień. Naukowcy wierzą, że misja dostarczy wiele ważnych informacji o naszej dziennej gwieździe.