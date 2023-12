Chiny wyniosły w kosmos tajemniczy mini-wahadłowiec

Chiny przygotowują się do pierwszego lotu na kosmos

Niebawem ma odbyć się test zaawansowanej komunikacji takich pojazdów z samolotami. Mogą one w końcu pełnić rolę obserwatorów, którzy przesyłać mogą w czasie rzeczywistym kluczowe dane o działaniach wroga. W przypadku Chin jest to obecnie wykonywanie eksperymentów potrzebnych do realizacji pierwszego chińskiego lotu na Księżyc.

Chińska Agencja Kosmiczna poinformowała, że chce wysłać taikonautów na naturalnego satelitę naszej planety do roku 2030 i zbudować tam pierwsze bazy w celu rozpoczęcia ery kosmicznego górnictwa. Obecnie Chiny są pionierem w badaniach Księżyca. Udało im się w trakcie ostatnich misji dostarczyć na Ziemię pewną ilość niezwykle cennego izotopu hel-3, który może zrewolucjonizować energetykę jądrową na Ziemi.