Końcówka wiosny to okres, w którym natura szykuje dla nas wiele miłych niespodzianek. Okazuje się, że nie tylko ze strony fauny i flory. Czerwcowe niebo jest niezwykle w bogate w ciekawe zjawiska astronomiczne. Jednym z nich jest czerwcowy deszcz meteorów. Sprawdź, czym są Czerwcowe Bootydy i kiedy będziesz mógł je podziwiać.

Wiosenny deszcz meteorów już niedługo

Zjawisko, kiedy wiele meteorów z jednego roju jednocześnie przelatuje przez atmosferę ziemską, potocznie nazywane spadającymi gwiazdami, w czerwcu można zaobserwować nawet trzykrotnie. Na początku miesiąca, 7 czerwca byliśmy w stanie zobaczyć Arietydy. Natomiast 16 czerwca na nocnym niebie widoczne będą czerwcowe Lirydy. Najbardziej emocjonujący deszcz meteorów wystąpi jednak pod koniec miesiąca.

Już 27 czerwca będzie można oglądać maksimum aktywności Czerwcowych Bootydów. To rój, który znany jest ludziom już od XX wieku. Przypomniano o nim sobie jednak dopiero w 1998 roku. Wtedy wystąpił niespodziewany wybuch aktywności roju. Od tego czasu regularnie o nim pamiętamy. Wyjątkowa jest prędkość, z jaką meteory się poruszają. Wynosi ona jedynie 18 km/s. Przez to rój zachwyca swoim wyglądem. Dodatkowym plusem jest to, że do jego obserwacji nie potrzeba specjalistycznych przyrządów.

Wiosenne zjawiska astronomiczne

Czerwcowa pełnia już za nami. Nie oznacza to jednak końca wrażeń. 18 czerwca Księżyc będzie w nowiu. To idealna okazja do obserwacji ciemnego nieba — blask naszego satelity nie przyćmi innych obiektów na niebie. To noc dobra do obserwacji innych ciał niebieskich.

Na niebie ciągle można oglądać trójkąt wiosenny. Gwiazdozbiór jest obecny przez cały czerwiec. Z czasem będzie jednak zachodził coraz szybciej. Od 1 czerwca widoczny jest także trójkąt letni. Rozpościera się on na dużym obszarze sklepienia niebieskiego i jest charakterystycznym elementem letniego nieba.

Przed obserwacją nocnego nieba warto pamiętać o wyborze odpowiedniego miejsca. Powinno być ono oddalone od miejskich świateł. Deszcz meteorów najlepiej jest oglądać w górach, nad morzem lub w lesie. Warto też odpowiednio się przygotować pod względem ubioru i wyposażenia. Obserwacje mogą trwać długo, dlatego ciepła odzież, materac lub koc mogą być konieczne do miłego spędzenia czasu i cieszenia się z uroków zjawiska.

