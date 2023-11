Czy na Merkurym jest życie? Nowe badania stawiają planetę w innym świetle

Merkury to planeta znajdująca się najbliżej Słońca. Nie jest to świat nadający się do życia, które znamy z Ziemi. Naukowcy mają już kilka celów w Układzie Słonecznym, gdzie chcą szukać śladów organizmów pozaziemskich i gorący Merkury nie był jednym z takich kandydatów. To jednak może ulec zmianie.

Po powierzchnią planety Merkury mogą istnieć warunki do życia

Zespół badaczy z Instytutu Nauk Planetarnych, który wcześniej zajmował się strukturami lodu azotowego na Plutonie, doszukał się podobnych formacji na Merkurym. Z tym wyjątkiem, że w przypadku planety najbliższej Słońcu są to lodowce solne znajdujące się pod powierzchnią.

Wyniki tych badań pokazują, że formy lodowcowe rozciągają się w Układzie Słonecznym w wielkim stopniu. Występują na planetach wewnętrznych, jak i tych bardzo oddalonych od gwiazdy. Mało tego, bo naukowcy uważają, że solne lodowce mogą stwarzać warunki odpowiednie do życia. Są one zbliżone do ekstremalnych środowisk na Ziemi, gdzie istnieje życie mikrobiologiczne. Tutaj wymienia się m.in. pustynię Atakama.

Specyficzne związki soli na Ziemi tworzą nisze nadające się do zamieszkania nawet w niektórych z najtrudniejszych środowisk, w których występują, takich jak sucha pustynia Atakama w Chile. Ten sposób myślenia prowadzi nas do rozważenia możliwości istnienia obszarów pod powierzchnią Merkurego, które mogą być bardziej gościnne niż jego szorstka powierzchnia. główny autor badań i naukowiec z PSI Alexis Rodriguez

Życie w Układzie Słonecznym może być zróżnicowane

Na razie są to przypuszczenia, ale badacze uważają, że życie w Układzie Słonecznym mogłoby być bardziej powszechne niż się wydaje. W przypadku występowania pewnych form organizmów mówi się o zależności od konkretnych głębokości na poszczególnych planetach oraz ich księżycach.

Zdjęcie Powierzchnia Merkurego na zdjęciu z sondy Messenger należącej do NASA / NASA/JPL / materiał zewnętrzny

Dobrym przykładem jest tutaj Europa, czyli jeden z księżyców Jowisza. Tutaj naukowcy chcą również w przyszłości szukać pewnych form życia, bo pod grubą warstwą lodu tego obiektu znajduje się płynny ocean. Warunki tam panujące mogły sprzyjać powstaniu żywych organizmów, ale sprawdzenie tych przypuszczeń nie będzie proste.

Nowe badania przeprowadzone w kontekście Merkurego podważają dotychczasowe stwierdzenia związane z tą planetą. Sądzono, że jest ona pozbawiona substancji lotnych, pierwiastków chemicznych i związków, które można łatwo odparować. Jak dobrze wiemy, odegrały one ogromne znaczenie podczas powstawania życia na Ziemi.