Dzień Matki przypada na 26 maja w poniedziałek , i jako jedyni obchodzimy go w tym dniu już od 1914 roku. W różnych krajach na świecie święto to wypada kiedy indziej, np. w Meksyku - 10 maja, w Armenii - 7 kwietnia, a w Indonezji - 22 grudnia.

Jest to idealna okazja, aby pokazać mamie, jak bardzo ją kochasz i doceniasz. Ucieszy się zapewne z każdego prezentu, lecz przemyślany i spersonalizowany podarek dopełni ten dzień, sprawiając, że poczuje się wyjątkowo.

2. Naczynia - kubek z napisem "Kocham Cię Mamo" jest fajnym pomysłem, ale jeśli ten pomysł już został zrealizowany we wcześniejszych latach, warto zastanowić się nad porcelanową zastawą lub talerzem z grawerunkiem, w którym zawrzesz życzenia lub specjalne słowa tylko dla mamy.

3. Inne - stalowe pióro z grawerem, druk na szkle, puzzle z waszym wspólnym zdjęciem lub koszulka z nadrukiem również będą dobrą opcją. Możesz urozmaicić to kwiatami albo ulubioną bombonierką.

Nic nie zastąpi wam czasu spędzonego wspólnie, więc taki prezent z pewnością przypadnie mamie do gustu.

4. Wyjście do restauracji - ubierzcie się ładnie i udajcie się do eleganckiej restauracji, aby uczcić ten dzień. Pamiętaj, aby zrobić wcześniej rezerwację, bo w tym dniu może być sporo chętnych.

5. SPA, sauna lub masaż - zagwarantuj swojej mamie odrobinę luksusu i odprężenia, zabierając ją do gabinetu relaksu. Z pewnością będzie zachwycona. SPA również możecie sobie zrobić w domu - przygotuj potrzebne maseczki, klimatyczną muzykę i dobre jedzenie.

6. Ciekawe wyjście - możecie iść do kina, na basen, do teatru lub gdziekolwiek byście chcieli. Ważna jest wasza obecność tam, rozmowy i wspomnienia.

Jeśli chcesz podarować jej coś wyjątkowego, co zapamięta na długo, pomyśl o karnetach, które dadzą masę wspomnień i rozrywki na dłużej.

7. Karnet na kurs tańca - wiesz, że twoja mama pasjonuje się tańcem lub od zawsze chciała tego spróbować? To twój znak. Znajdź renomowaną szkołę i zapisz ją samą lub razem z partnerem na kurs, podczas którego zgłębi praktyki wybranego przez siebie stylu tańca.

9. Karta do kina bez limitu - twoja mama lubi oglądać filmy? Zagwarantuj jej nowości i premiery za darmo, dając jej kartę do kina, dzięki której wejdzie na każdy film, który ją zaciekawi. To świetny sposób na zapewnienie rozrywki, a w dodatku czasami możecie wybrać się na seans razem.