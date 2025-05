Jak zmiany klimatyczne wpływają na bieguny i nawigację kosmiczną?

O ponad 27 metrów mogą przesunąć się bieguny północy i południowy do roku 2100, jak wskazują nowe badania. Spowodowane jest to topnieniem lodu przez coraz wyższą temperaturę planety.

Naukowcy z Federal Institute of Technology w Zurychu w raporcie przeanalizowali optymistyczne i pesymistyczne scenariusze klimatyczne od 1900 do 2100 roku. Okazało się, że do 2100 roku biegun obrotowy może przemieścić się około 27 metrów w stosunku do położenia z 1900 roku.