Choć problem globalnego ocieplenia wydaje się przytłaczający, rozwiązania, które każdy z nas może wprowadzić do swojego życia, aby polepszyć sytuację planety, często są znacznie prostsze, niż się wydaje.

Jak w prosty sposób dbać o Ziemię na co dzień?

Małe gesty, które nic cię nie kosztują, w dłuższej perspektywie mogą realnie wpłynąć na stan naszej planety, szczególnie jeśli zachęcisz do tego swoich bliskich.

Może się to wydawać bardzo prozaiczne, jednak gdyby każdy to robił, nie tylko w domu, ale również w biurze, skutkowałoby to mniejszym zapotrzebowaniem na produkcję energii, także z paliw kopalnych.