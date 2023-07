Chcesz żyć ponad 20 lat dłużej? Te nawyki to klucz do sukcesu

Chcecie żyć nawet 24 lata dłużej? W takim razie powinniście wdrożyć w życie osiem nawyków zidentyfikowanych w ramach nowego badania, którego wyniki zaprezentowane zostały wczoraj podczas Nutrition 2023, czyli dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Żywienia. Wzięło w nim udział blisko 720 tys. weteranów wojskowych w wieku od 40 do 99 lat, wszyscy byli częścią programu Million Veteran, długoterminowego badania mającego na celu zbadanie stanu zdrowia i dobrego samopoczucia byłych amerykańskich wojskowych.

To pewne. Te nawyki wydłużają życie

Co ciekawe, z przeprowadzonych analiz wynika, że zmiany można wdrożyć w życie nawet w wieku 60 lat i wciąż możemy liczyć na 18 dodatkowych lat po wprowadzeniu wszystkich ośmiu nawyków, a młodsze osoby spodziewać powinny się jeszcze lepszych wyników i dla 50-latków jest to 21 lat, a dla 40-latków imponujące 24 lata. Do tego zdaniem badacze wyeliminowanie osób z cukrzycą typu 2, wysokim poziomem cholesterolu, udarem, rakiem i innymi powarznymi schorzeniami zmienia wynika badania, a odpowiedź brzmi "nie bardzo" - nawet jeśli zaczynamy z poziomu choroby przewlekłej, wprowadzanie zmian nadal pomaga.

Istnieje 20-letni okres, w którym możesz wprowadzić te zmiany, niezależnie od tego, czy robisz to stopniowo, czy od razu powiedział główny autor badania Xuan-Mai Nguyen, specjalista nauk o zdrowiu w programie Million Veteran Program.