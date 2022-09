JunoCam to kamera światła widzialnego zainstalowana na pokładzie sondy Juno, która od 2016 roku krąży wokół Jowisza. Instrument już nieraz udowodnił, że jest w stanie dostarczać cennych danych naukowych w postaci fotografii wykonywanych z niedostępnej dotychczas perspektywy.

Podczas wydarzenia Europlanet Science Congress 2022, które odbyło się 21 września, dokonano prezentacji nowego podejścia do tych danych. Udało się wygenerować z nich animację 3D, która ukazuje wierzchołki chmur Jowisza. Ich prezentacji dokonał programista Gerald Eichstädt.

Jak to możliwe?

Sonda Juno pozwala na obserwacje Jowisza w sposób, który dotychczas był dla nas niedostępny. Za jej pomocą naukowcy mogą śledzić te same chmury pod różnymi kątami. Wynika to z nieustannego ruchu, w którym znajduje się sonda.

Stworzyło to niezastąpioną okazję do uzyskania modeli 3D przedstawiających wierzchołki chmur na Jowiszu. Do ich wygenerowania wykorzystano między innymi to, jak światło słoneczne jest odbijane i rozpraszane przez chmury na Jowiszu, zanim zostanie pochłonięte przez metan w głębszych warstwach atmosfery.

Najwyraźniej było to widoczne w przypadku bardzo wysokich chmur, co pozwoliło na zmierzenie ich rozmiarów.

To cenny materiał do badań

Zrozumienie, z czego wynika wysokość zaobserwowanych filarów w obrębie jowiszowych wirów, pomoże naukowcom odkryciu elementów, które odpowiadają za ich powstawanie.

Modele teoretyczne wskazują na to, że chmury powinny składać się z różnych związków chemicznych takich, jak amoniak, wodorosiarczek amonu i lód wodny.

Po skalibrowaniu dotychczasowych danych za sprawą innych pomiarów tych samych wierzchołków chmur, uda się udoskonalić przewidywania teoretyczne i uzyskać lepszy obraz 3D składu chemicznego.