Dziwna świecąca spirala ukazała się nad Alaską

Dzięki temu, że Todd był przygotowany, możemy teraz podziwiać zrobione przez niego niesamowite zdjęcie niecodziennego zjawiska. Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy mieszkańcy Alaski mogli oglądać spiralny pokaz na niebie. I ma to swoje bardzo proste wytłumaczenie.

Reklama

Otóż kilka godzin przed pojawieniem się wzoru, w Kalifornijskiej Bazie Sił Kosmicznych Vandenberg, firma SpaceX po raz kolejny wystrzeliła swoją rakietę Falcon 9 transportującą dziesiątki satelitów w ramach misji Transporter-7. Podczas misji wyniesione zostało kilkadziesiąt mikrosatelitów oraz cubesatów.

Rakieta SpaceX

Space X po raz pierwszy w tym locie wykorzystała nowy system dyszy silnika MVac w drugim stopniu rakiety. Wiąże się to ze zmniejszeniem kosztów, ułatwieniem produkcji, a co za tym idzie, większą liczbą lotów w ciągu roku. Po wystartowaniu rakiety, górny stopień Falcona 9 odłączył się i kontynuował podróż na orbitę, podczas gdy pierwszy stopień wrócił bezpiecznie na ziemię.

Gdy górna część zakończyła swoją misję, zaczęła schodzić na Ziemię po spirali. W międzyczasie wypuszczone zostały do atmosfery resztki paliwa, natomiast para wodna zawarta w gazach zamarzła, tworząc maleńkie kryształki odbijające światło. Zjawisko to spotykane jest od lat w związku ze startami rakiet. Co więcej, błękitna spirala tworzy naprawdę oszałamiające widowisko, entuzjaści nocnego nieba z niecierpliwością czekają na kolejne spektakle. W związku z tym, że komercyjne loty kosmiczne staja się coraz powszechniejsze, możemy się spodziewać w niedługim czasie kolejnych świecących kosmicznych spirali.