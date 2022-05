Elon Musk jest szczęśliwym posiadaczem rakiet, które mocno pchnęły do przodu postęp rozwoju prywatnego sektora przemysłu kosmicznego. Dzięki jego SpaceX, wiele firm z całego świata może realizować swoje niesamowite projekty, które polepszają jakość życia milionów ludzi.

Obecnie SpaceX pracuje nad budową najpotężniejszej rakiety w historii ludzkości. Będzie to prawdziwy gigant o wysokości ponad 120 metrów. Tymczasem miliarder pochwalił się we wpisie na Twitterze swoją starą, ale wciąż świetną rakietą Falcon-9. Jest ona sporo mniejsza od Starshipa, bo ma wysokość tylko niecałe 55 metrów, ale i tak jest to prawdziwy kolos.

Musk ukazał jej wielkość, porównując ją do ludzi z obsługi misji. Trzeba przyznać, że robi niesamowite wrażenie. Tej rakiety nie można uznać za zwykłą maszynę, jest to cud technologii. Nie tylko może ona wynosić ładunki na ziemską orbitę, ale również wrócić na Ziemię i wylądować na niej o własnych siłach.

Rakieta Falcon-9 odbyła już 150 udanych lotów

Dzięki recyklingowi rakiet, SpaceX obniżyło koszty misji kosmicznych dla firm i pozwoliło im szybciej się rozwijać. W każdym miesiącu na orbitę trafia też niezliczona liczba eksperymentów, dzięki którym powstają nowe leki na groźne choroby czy wytrzymalsze materiały do produkcji najróżniejszych produktów codziennego użytku.

Ta konkretna rakieta pokazana przez Muska dopiero co wzięła udział w misji Transporter-5. Była ósmym startem i lądowaniem tego boostera Falcon-9. W poprzednich misjach zasilał on astronautów Crew-1 i Crew-2 wysłanych w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w 2020 i 2021 roku. Rakiety Falcon-9 odbyły już od 2010 roku ponad 150 udanych lotów.

Lot Transporter-5 był częścią dedykowanego programu współużytkowania małych satelitów SpaceX i przeniósł na orbitę 59 małych satelitów dla szeregu klientów. To już piąta taka misja wspólnego transportu przeprowadzona przez SpaceX od pierwszej wykonanej w czerwcu 2020 roku.