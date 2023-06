Gdy BepiColombo zacznie odczuwać przyciąganie grawitacyjne Merkurego, będzie poruszał się z prędkością 3,6 km na sekundę względem planety. To nieco ponad połowa prędkości, z jaką zbliżał się podczas poprzednich dwóch przelotów obok Merkurego. I właśnie o to chodzi w takich wydarzeniach. Nasz statek kosmiczny wystartował ze zbyt dużą energią, ponieważ wystartował z Ziemi i, podobnie jak nasza planeta, krąży wokół Słońca. Aby zostać schwytanym przez Merkurego, musimy zwolnić i wykorzystujemy do tego grawitację Ziemi, Wenus i Merkurego.