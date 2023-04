Gdzieś tu leży ponad 100 tys. złotych. Muzeum płaci krocie za meteoryt

Naukowcy wskazują obszar poszukiwań. Kto pierwszy, ten lepszy

Naukowcy przygotowali jednak dla poszukiwaczy pewne wskazówki, bo ta kula ognia widoczna w biały dzień została wykryta przez radar, co umożliwiło laboratorium NASA Astromaterials Research and Exploration Science (ARES) obliczenie obszaru, gdzie można znaleźć fragmenty meteorytu.

To miasto Calais w stanie Maine, chociaż zdaniem NASA wiatr mógł przenosić mniejsze meteoryty przez granicę do Kanady. A jak poznać, że mamy do czynienia z rzeczonym meteorytem? Muzeum wyjaśnia, że meteoryt będzie wyglądał inaczej niż otaczające skały, a jego zewnętrzna strona prawdopodobnie będzie sczerniała, a ze względu na zawartość żelaza może też być przyciągany przez magnes.

Naukowcy Maine Mineral & Gem Museum pozostają jednak umiarkowanymi optymistami, bo choć już przez samą widoczność za dnia wydarzenie było ich zdaniem znaczące, to w przeszłości oferowali już nagrodę za inny meteoryt, ale poszukiwania okazały się bezowocne. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko życzyć poszukiwaczom powodzenia!