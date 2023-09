Japonia dołączyła do wyścigu na Księżyc. Ruszyła misja „Księżycowy Snajper”

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, czy Hubble’a nie dysponują odpowiednimi instrumentami do badania promieni rentgenowskich w tych długościach. Są one za krótkie, w związku z czym przechodzą przez ich zwierciadła. Dlatego też XRISM został wyposażony w tysiące zakrzywionych, pojedynczych lusterek, zaprojektowanych specjalnie z myślą o wykrywaniu promieni rentgenowskich. Misja ma trwać trzy lata.

Jak podaje NASA, satelita jest w stanie wykrywać promieniowanie rentgenowskie o energii od 400 do 12 000 elektronowoltów. Taki zakres detekcji umożliwi badanie kosmicznych obiektów w ogromnych odległościach.

Misja o snajperskiej precyzji

SLIM natomiast ma dotrzeć na orbitę Księżyca w przeciągu trzech do czterech miesięcy po wystrzeleniu. Następnie będzie krążył wokół niego przez miesiąc, by następnie podjąć próbę miękkiego lądowania w ciągu czterech do sześciu miesięcy po wystrzeleniu. Jeżeli misja się powiedzie, łazik przeprowadzi krótkie badanie powierzchni Księżyca. Jednak głównym celem jest wykonanie precyzyjnego lądowania.

Celem japońskiego lądownika będzie mały krater uderzeniowy zwany Shioli, gdzie badał będzie skład skał, by pomóc rozwiązać zagadkę pochodzenia Księżyca. Miejsce to znajduje się na południe od Morza Spokoju, gdzie w 1969 roku w pobliżu równika księżycowego wylądował Apollo 11.