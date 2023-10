Kolejna asteroida na celowniku NASA. Rozpoczyna się OSIRIS-APEX

Kosmiczna skała Apophis to kolejny cel NASA

Apophis to kosmiczna skała o średnicy około 366 metrów, kształtem przypominająca orzeszka ziemnego. Nazwana została na cześć egipskiego boga ciemności i chaosu. Za około 5,5 roku ma znaleźć się w odległości 32 187 kilometrów od Ziemi, czyli niesamowicie blisko, 10 razy bliżej niż Księżyc.

Gdy Apophis będzie już blisko naszej planety, w okolicach kwietnia 2029 roku, sonda OSIRIS-APEX wykorzysta grawitację Ziemi, aby wejść na orbitę asteroidy i zbliżyć się do niej na tyle blisko, by móc ją zbadać. Po misji OSIRIS-REx sonda nie jest już w stanie pobrać próbki skał z Apophis, ponieważ głowica do pobierania materiałów znajdowała się w kapsule, która w niedzielę została zrzucona na Ziemię.

Jednak statek użyje swoich silników, aby wzbić pył i najdrobniejsze fragmenty skał w przestrzeń, by móc zbadać między innymi wytrzymałość kosmicznej skały.

Asteroida typu S, potencjalnie niebezpieczne obiekty

Apophis jest o tyle interesująca, że należy do kategorii S, czyli asteroid kamienistych. Bennu, z której pochodzi niedawno dostarczona próbka, jest asteroidą typu C, czyli zawiera węgiel i związki węgla. Asteroidy typu C zbudowane są ze skał ilastych i krzemianowych, natomiast typu S zbudowane są z materiałów krzemianowych, niklu oraz żelaza.

Asteroidy kamieniste stanowią najpowszechniejszy typ kosmicznych skał, które jednocześnie mają status potencjalnie niebezpiecznych dla naszej planety. Bliskie podejście statku OSIRIS oraz orbitowanie wokół asteroidy ujawnią wytrzymałość powierzchniową kamiennych asteroid.

Zrozumienie ich składu czy wytrzymałości może pomóc agencjom kosmicznym takim jak NASA w opracowaniu systemów pozwalających na obronę Ziemi przed ewentualnym zderzeniem. Naukowcy na bieżąco obserwują wszelkie obiekty, które znajdą się niebezpiecznie blisko Ziemi, by w razie czego mieć jeszcze czas na jakąkolwiek reakcję obronną, w razie wystąpienia ryzyka. Aktualnie na liście potencjalnie niebezpiecznych obiektów (PHO) znajduje się ponad 2000 kosmicznych skał.