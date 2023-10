Kosmiczny Teleskop Hubble'a uchwycił galaktykę wirującą jak szczyt

Kosmiczny Teleskop Hubble'a to potężne obserwatorium, które co chwilę pozwala nam podziwiać niesamowite widoki z różnych regionów wszechświata. Na nowym zdjęciu zrobionym w ramach Tygodnia Galaktyki Hubble'a mamy okazję zobaczyć obiekt spiralny o nazwie NGC 685, który jest oddalony od nas o około 58 mln lat świetlnych.

Galaktyka spiralna wirująca jak szczyt w głębi kosmosu

Kosmiczny Teleskop Hubble'a uchwycił galaktykę NGC 685 widzianą "z góry". Dzięki temu możemy ją podziwiać w pełnej krasie. Jest to obiekt z zakrzywionymi ramionami spiralnymi, które są wypełnione jasnoniebieskimi obszarami. To gwiezdne żłobki, czyli takie miejsca, gdzie powstają nowe gwiazdy.

Wspomniane gwiezdne żłobki znajdują się w gromadach i są bardziej oddalone od centrum galaktyki, gdzie spustoszenie sieje ogromna czarna dziura. Bliżej wnętrza na zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a widać wiele zwiniętych wąsów czerwonego światła. Są to pasy pyłu i gazu, co prezentuje się naprawdę niesamowicie.

Zdjęcie Galaktyka NGC 685 na zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a / Image credit: NASA, ESA, and J. Lee (Space Telescope Science Institute); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) / materiał zewnętrzny

Galaktyka NGC 685 jest typu spiralnego jak Droga Mleczna. Jest to jednak mniejszy obiekt, który rozciąga się na około 60 tys. lat świetlnych. Nasza galaktyka ma średnicę 105,7 tys. lat świetlnych. Naukowcy szacują, że Droga Mleczna może mieć nawet 100 mld gwiazd. W przypadku NGC 685 mówi się o około 100 mln takich obiektów.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a działa od ponad trzech dekad

Kosmiczny Teleskop Hubble'a to obserwatorium, które ma ogromne zasługi dla nauki i działa od ponad trzech dekad. W międzyczasie doczekał się następcy w postaci Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba o większych możliwościach. Mimo to pierwszy cały czas jest w użytku i nadal dostarcza nam piękne obrazy z różnych miejsc.

NASA przeprowadziła kilka akcji serwisowych Kosmicznego Teleskopu Hubble'a z udziałem astronautów oraz promów kosmicznych. Ostatnia z nich miała miejsce w 2009 r. Na tym jednak nie koniec, bo amerykańska agencja szuka rozwiązania, które pozwoli HST na działanie nawet do lat 40. obecnego stulecia i w tym celu brana jest pod uwagę akcja serwisowa z wykorzystaniem kapsuły załogowej SpaceX, która udałaby się z załogą do tego obserwatorium. Na razie są to wstępne plany, a nie konkretny zarys misji.